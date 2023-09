Choc dans le football : Jorge Vilda, ancien sélectionneur espagnol, mis en examen dans le scandale Luis Rubiales!

Le précédent mentor de l’équipe féminine d’Espagne, qui a conquis le titre mondial à la fin du mois d’août, a été congédié au commencement de septembre par l’organisme fédéral.

Mise en examen concernant l’affaire Luis Rubiales

Une nouvelle évolution a pris place dans l’affaire Luis Rubiales. La justice espagnole a annoncé mercredi 27 septembre que Jorge Vilda, l’ancien entraineur de l’équipe nationale féminine de football, a été mis en examen par le juge en charge de l’enquête sur l’incident impliquant Luis Rubiales, ancien président de la fédération de football, et Jenni Hermoso, joueuse de foot.

La justice précise que Vilda est convoqué le 10 octobre, en sa qualité de personne mise en examen. Anciennement proche de Rubiales, les pratiques de Vilda étaient sujettes à critiques parmi ses joueuses, ce qui a mené à son licenciement au début du mois de septembre par la fédération. Cette mise en examen suit l’audition du frère et d’une amie de Jenni Hermoso par le juge, lesquels ont confirmé les témoignages de la joueuse.

Pressions sur l’entourage de la victime

En plus de Jorge Vilda, Albert Luque, directeur de la sélection masculine, et Rubén Rivera, responsable du marketing de la fédération, ont aussi été mis en examen. Ceux-ci étaient initialement appelés par le juge en tant que témoins. Lorsqu’elle a porté plainte, Hermoso a déclaré que son entourage et elle-même ont été soumis à des « pressions constantes et répétées » pour « justifier et approuver les faits » commis par Rubiales et son équipe.

Démision de Luis Rubiales

Luis Rubiales a démissionné de son poste le 10 septembre et fait l’objet d’une inculpation pour « agression sexuelle » et « coercition » en raison de ces pressions. Malgré sa revendication que le baiser était consenti, Rubiales a été entendu par le juge le 15 septembre et a depuis été interdit de s’approcher à moins de 200 mètres de Hermoso.

