Choc : Ancien capitaine Toulouse enquêté pour viol

Wissam Ben Yedder, l’ancien joueur du TFC de 2010 à 2016, est aujourd’hui sous les projecteurs à cause d’une enquête pour viol. Les accusations proviennent de deux femmes qui ont tous les deux porté plainte. Cette situation est très préoccupante pour celui qui est aujourd’hui un joueur célèbre et international français. En effet, de tels cas peuvent avoir un impact considérable sur l’image des joueurs professionnels, ainsi que sur leur carrière. La presse suit attentivement cette affaire, dans l’attente des résultats de l’enquête et des éventuelles conséquences qu’elle pourrait avoir pour Wissam Ben Yedder. En attendant, la présomption d’innocence doit être respectée et il convient de ne pas faire de jugement hâtif. Les accusations de viol sont des accusations extrêmement graves et il est crucial d’attendre que la justice fasse son travail de manière impartiale et juste.

Une soirée dans les Alpes-Maritimes

L’attaquant des Bleus et de l’AS Monaco, Wissam Ben Yedder, est accusé de viol avec son petit frère, par deux femmes âgées de 19 et 20 ans. Les faits se seraient déroulés lors d’une soirée à Beausoleil, dans les Alpes-Maritimes, le 10 juillet dernier. Wissam Ben Yedder était en compagnie de son petit frère et des deux jeunes femmes. Les femmes auraient été contraintes par les deux brothers à des actes sexuels non consentis. À l’heure actuelle, aucune audition ni garde à vue n’a été effectuée.

Une figure du TFC

Wissam Ben Yedder, ancien joueur de futsal, s’est révélé aux yeux du monde professionnel du football au TFC, où il est resté de 2010 à 2016. Arrivé à Toulouse en été 2010, il est devenu l’attaquant titulaire des Violets à partir de la saison 2012-2013. Capitaine de l’équipe, il a même participé à maintenir in-extremis le TFC en Ligue 1 en 2016. Il a marqué 61 buts sous les couleurs toulousaines avant de quitter le club pour le FC Séville en 2017. Depuis 2019, il est capitaine de l’AS Monaco. Il compte également 19 sélections en équipe de France, pour 3 buts inscrits.

Des accusations graves

Les accusations dont Wissam Ben Yedder fait l’objet sont graves. Elles ne doivent pas être prises à la légère et doivent être investiguées minutieusement. Il est important de rappeler qu’en France, toute personne mise en cause est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie au-delà de tout doute raisonnable. Il est primordial de respecter la présomption d’innocence de Wissam Ben Yedder tout en apportant toute l’attention nécessaire aux témoignages des plaignantes. Le monde du football doit continuer de se mobiliser pour combattre toutes les formes de violences sexuelles et sexistes.

source originale : france3-regions.francetvinfo.fr