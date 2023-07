Choc : Abus sexuels en Afrique centrale dénoncés par NENGO

Le musée toulousain des Abattoirs a récemment ouvert une nouvelle exposition, qui a pour nom NENGO. Cette exposition est consacrée à un projet d’aide mené par la Fondation Pierre Fabre en République centrafricaine, afin d’apporter de l’aide, du soutien et une assistance médicale aux victimes de violences sexuelles pendant les conflits armés. À travers de nombreux témoignages et photographies, l’exposition nous dévoile les histoires de ces femmes et hommes qui ont dû affronter l’horreur de la guerre, ainsi que leurs combats pour survivre et se reconstruire après ces terribles épreuves. En découvrant cette exposition, le spectateur est invité à plonger dans un univers authentique, parfois bouleversant, mais aussi rempli d’espoir et de courage.

Exposition NENGO au Musée des Abattoirs : des témoignages de dignité et de résilience

Le Musée des Abattoirs de Toulouse accueille jusqu’au 17 septembre l’exposition NENGO qui raconte le projet d’aide mené en République centrafricaine par la Fondation Pierre Fabre pour venir en aide aux victimes de violences sexuelles pendant les conflits. L’exposition présente quinze témoignages de victimes de violences sexuelles et de soignants recueillis à Bangui accompagnés de photos et de portraits.

Le projet NENGO pour redonner dignité aux victimes

Lancé en 2020 à Bangui en République centrafricaine, le projet NENGO est un programme d’accompagnement destiné à aider les victimes de violences sexuelles en zones de conflit. Le nom NENGO signifie « Dignité » en langue régionale de la République centrafricaine et a inspiré l’exposition du Musée des Abattoirs. Depuis son lancement, NENGO a aidé plus de 5000 personnes à récupérer leur dignité.

Des témoignages émouvants illustrés par Nick Danziger

L’exposition NENGO présente quinze témoignages de victimes de violences sexuelles et de soignants recueillis à Bangui en République centrafricaine. L’objectif est de retracer leurs histoires de manière digne et respectueuse. L’ensemble est illustré par les photographies du célèbre photo-reporter Nick Danziger, qui a pu rencontrer ces personnes grâce au projet NENGO. Son travail, empreint de délicatesse, met en avant le courage et l’espoir d’une dignité retrouvée malgré les difficultés rencontrées par les victimes.

Lutter contre les violences sexuelles : un combat à mener

L’exposition NENGO ne se contente pas de témoigner de la résilience des victimes de violences sexuelles en République centrafricaine. Elle met également en avant les conséquences des inégalités femmes-hommes dans la vie quotidienne et l’accès à l’éducation. Elle souligne aussi les difficultés pour les victimes à obtenir des soins gynécologiques et obstétricaux ainsi que le rejet qu’elles subissent souvent de la part de leur communauté. L’objectif de cette exposition est ainsi de donner la parole aux survivantes et d’inciter chacun à devenir un activiste contre les violences basées sur le genre.

source originale : france3-regions.francetvinfo.fr