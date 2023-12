« Choc à prévoir : le PSG défie la Real Sociedad en huitièmes de Ligue des Champions ! »

Le PSG a réussi à esquiver Manchester City et le Bayern Munich, ils rencontreront l’équipe basque. C’est une première pour cette dernière de participer aux huitièmes de finale depuis deux décennies.

Le PSG avance en ligue des champions malgré un match nul

Terminant deuxième de son groupe, le PSG, s’apprête à affronter un concurrent de taille dans les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Le tirage au sort, organisé le 18 décembre à Nyon, en Suisse, a cependant souri aux Parisiens, leur opposant la Real Sociedad. L’équipe madrilène se déplacera au Parc des Princes pour le match aller, prévu les 13-14 ou 20-21 février, tandis que le match retour se tiendra à San Sebastian, les 5-6 ou 12-13 mars.

Un adversaire inédit pour le PSG en huitièmes de finale

Dépassant pour la première fois depuis la saison 2003-2004 le stade des phases de poules, la Real Sociedad se retrouve face au PSG pour la première fois de son histoire. L’équipe basque avait été éliminée lors de sa dernière participation aux huitièmes de finale par l’Olympique lyonnais, sur un score cumulé de 2-0.

Des confrontations palpitantes à venir

Outre le match PSG-Real Sociedad, les huitièmes de finale réservent d’autres confrontations de choix. Porto et Arsenal, Naples et Barcelone, l’Inter Milan et l’Atlético de Madrid, le PSV Eindhoven et le Borussia Dortmund, la Lazio et le Bayern Munich, le FC Copenhague et Manchester City, et finalement le Real Madrid et le RB Leipzig, vont s’affronter pour une place en quart de finale.

