Choc à Nice : Acropolis détruit, la ville sous le choc !

Depuis ce début de semaine, les travaux de démolition de l’Acropolis ont commencé sous les regards émerveillés de nombreux passants. Le bruit des coups de pelle résonne dans les rues avoisinantes, signe de l’ampleur de cette tâche gigantesque. Il ne faudra pas longtemps avant que la célèbre coulée verte ne vienne prendre place ici, offrant ainsi un nouvel espace verdoyant et paisible en plein cœur de la ville. Ce choix urbanistique ambitieux semble se concrétiser et de nombreux projets à venir sauront certainement dynamiser encore plus ce quartier tout entier.

Démolition d’Acropolis pour prolonger la coulée verte de Nice

Le projet de prolongation de la coulée verte de Nice vers le Palais des expositions, à l’est de la ville, a commencé avec la démolition d’Acropolis cette semaine. La démolition de ce bâtiment de 1984 rénové en 2010 est visible aux yeux des passants, dont certains s’arrêtent pour observer la destruction spectaculaire à l’aide de broyeurs à deux mâchoires mécaniques.

Les réactions des riverains diverses

Si certains sont plus que ravis de la transformation du quartier et de l’ajout de 8 hectares supplémentaires de verdure, d’autres s’inquiètent de la circulation et du stationnement ainsi que des nuisances sonores et de poussière pendant les travaux. Pour les hôteliers, en revanche, les travaux ne semblent pas avoir une influence sur leur fréquentation.

Un coût d’environ 10 millions d’euros pour l’opération

Le projet de prolongation de la coulée verte, qui devrait offrir 20 hectares de verdure et planter 1500 arbres, est soutenu par la municipalité malgré les polémiques et les demandes de retrait par l’opposition politique. Le coût de la déconstruction d’Acropolis est estimé à environ 10 millions d’euros et les travaux sont prévus pour être achevés en novembre 2024.

source originale : actu.fr

mode d’écriture : automatique par IA