Choc à Meaux : deux mineurs inculpés pour viol sur une fillette de 12 ans à la piscine

C’est une affaire qui a éclaté au grand jour en ce jour de jeudi 17 août 2023. Une plainte a été déposée par une jeune fille, une victime présumée de viols, dans la ville de Meaux, plus précisément à la piscine Frot. Dans un témoignage qui a choqué tout le monde, elle a nommé les deux agresseurs supposés : deux jeunes garçons âgés de 13 et 14 ans. Les autorités compétentes ont immédiatement pris en charge l’affaire et ont commencé une enquête minutieuse pour vérifier la véracité de ces accusations. Les événements présumés sont tout simplement effrayants, et les soupçons terribles. Il reste maintenant à savoir si les faits sont avérés ou non, et quels seront les aboutissants de cette histoire.

Deux jeunes garçons visés par une enquête pour viol et agression sexuelle sur mineure

Deux adolescents de 13 et 14 ans, habitant à Meaux, font l’objet d’une enquête pour viol et agression sexuelle sur mineure de moins de 15 ans. Les faits ont été signalés à la police par une jeune fille âgée de 13 ans, qui a déposé plainte au commissariat de Meaux. Les deux garçons ont été arrêtés et placés en garde à vue.

Des actes sexuels malgré plusieurs refus de la victime

La victime a déclaré que le premier viol s’est produit alors qu’elle était à la piscine intercommunale Frot avec ses amies. L’un des deux garçons l’a suivie dans les vestiaires et a forcé son entrée dans sa cabine avant de abuser d’elle sexuellement. Le deuxième viol s’est produit quelques jours plus tard, lorsque la victime est revenue à la piscine. Cette fois, l’autre adolescent l’a attirée de force dans les toilettes et, malgré ses nombreux refus, l’a violée.

Une enquête judiciaire ouverte pour viol et agression sexuelle

Le parquet de Meaux a ouvert une enquête judiciaire pour viol et agression sexuelle sur mineure de moins de 15 ans. La police judiciaire a effectué des enquêtes sur le maillot de bain de la victime et à la piscine Frot. La jeune fille a été prise en charge par l’unité médico-judiciaire du Grand Hôpital de l’Est francilien (Ghef) de Jossigny pour constater les agressions subies et bénéficie d’un « accompagnement éducatif » selon le parquet.

source originale : actu.fr

mode d’écriture : automatique par IA