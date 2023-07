Chloé Le Roch conserve son titre de championne de France à Saint-Malo! 😍👑💪

Chloé Le Roch, la prometteuse sportive en herbe du Cercle Jules Ferry, a une nouvelle fois gravé son nom dans l’histoire du championnat de France. Son incroyable performance au 5 000 mètres marche, à Châteauroux, a été saluée par tous les spectateurs présents. La jeune championne a su repousser ses limites, alors même que la compétition s’avérait féroce et impitoyable. Sa victoire, fruit de sa ténacité et de sa détermination, est une nouvelle preuve de son talent et d’un travail acharné. Les années à venir s’annoncent donc riches en perspective pour cette sportive hors pair, qui est bien décidée à continuer de dépasser ses limites et à toujours aller plus haut, plus loin.

Chloé Le Roch, championne de France 2023 du 5000 mètres marche

Un nouveau record pour Chloé

Le Cercle Jules Ferry de Saint-Malo continue de briller avec la victoire de sa jeune cadette, Chloé Le Roch, lors des championnats de France cadet et junior qui ont eu lieu du 14 au 16 juillet à Châteauroux. Avec un temps de 23’05 »30, elle est sacrée championne de France 2023 du 5000 mètres marche et établit ainsi un nouveau record des Championnats de France Cadet et Junior.

Belle saison pour Chloé et le CJF

Cette victoire vient conclure une grande saison pour Chloé Le Roch qui a enchaîné les performances remarquables. En plus de ce titre de championne de France, deux autres athlètes du CJF étaient également présents lors des championnats de France cadet et junior : Mathilde Petit, junior sur 200 et 400, ainsi que Noa Hamon, cadet sur 2000 steeple. Avec des temps respectifs de 25 »45 sur 200 et 58 »50 sur 400 pour Mathilde Petit, et 6’12 »00 sur 2000 steeple pour Noa Hamon, ces deux jeunes talents ont également réalisé de belles performances cette saison.

Place aux vacances pour les athlètes

Après une saison marathon, Chloé Le Roch et ses camarades du Cercle Jules Ferry de Saint-Malo peuvent désormais profiter de quelques semaines de vacances bien méritées. Ils reprendront ensuite leur entraînement pour préparer la prochaine saison qui débutera en septembre avec les premières compétitions officielles. Félicitations à Chloé Le Roch pour cette belle victoire et à ses coéquipiers pour leurs performances remarquables cette saison.

source : actu.fr