Chine : Inquiétude des scientifiques face aux bactéries et virus libérés par fonte des glaciers

Au sein de la chaîne de l’Himalaya, des chercheurs chinois examinent minutieusement la fusion des glaciers causée par le changement climatique.

Les glaciers, qui ressemblent en quelque sorte à d’énormes congélateurs, ont permis de préserver une grande variété de microbes, bactéries et virus pendant des milliers d’années. Cet écosystème est resté inchangé et préservé depuis l’époque glaciaire, mais le changement climatique menace désormais cette méthode de conservation.

La fonte des glaciers libère ces microbes et bactéries dans l’atmosphère, en particulier au Tibet, sur les flancs de l’Himalaya. Des chercheurs chinois spécialisés dans les sciences de la cryosphère travaillent donc sur place, à une altitude de plus de 6 500 mètres.

Course contre la montre

Ces microbes et bactéries représentent une ressource scientifique précieuse qui est en train de disparaître à cause de la fonte des glaciers. Les chercheurs de l’Institut chinois des ressources écologiques et environnementales ont réalisé qu’il était nécessaire d’agir rapidement : ils prélèvent donc des échantillons de glace pour récupérer ces microbes et bactéries, et éviter qu’ils ne disparaissent à jamais. La communauté scientifique est consciente de la valeur de cette ressource, qui est en train de disparaître sous l’effet de la chaleur.

Les chercheurs sont également préoccupés par l’éventualité de nouvelles pandémies : certains virus et bactéries, qui ont été « endormis » par le froid, pourraient être réactivés et représenter une menace pour la faune et l’homme. Un scientifique chinois explique qu’un virus trouvé sur une carcasse d’animal dans un glacier a été isolé en laboratoire et qu’il était toujours actif. Le chercheur ajoute qu’un virus inconnu et très pathogène, libéré lors de la fonte des glaces, pourrait infecter les humains. D’autres scientifiques estiment que la prochaine pandémie pourrait provenir de la fonte des glaciers. L’un des objectifs de ces recherches au Tibet est donc d’identifier tous ces virus dans un but de prévention.