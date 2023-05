Chiens réparant les victimes de stress post-traumatique: « Comme un chien en cage » – Documentaire sur expérimentation près de Carcassonne

« Tel un chien enfermé » est un film documentaire très perspicace traitant du trouble de stress post-traumatique chez quelques militaires et de ses effets, qui sont l’objet d’une tentative de réparation dans le cadre d’une expérience réalisée dans un élevage canin situé non loin de Carcassonne.

À Berriac, la Société Carcassonnaise de Protection Animale (SCPA) accueille des chiens abandonnés et souvent blessés, de véritables gueules cassées. Vincent, un ancien militaire blessé de guerre et souffrant psychologiquement, fait partie de ceux qui leurs viennent en aide. Sa guérison est en grande partie due à ses chiens. Ainsi, une initiative a vu le jour avec le soutien d’un militaire en activité : des volontaires prennent en charge un chien. C’est le cas de Cristopher, marqué par son expérience au Sahel face aux djihadistes, qui a pu renouer avec le monde et son entourage grâce à sa chienne. Un documentaire à ce sujet sera diffusé ce soir sur France 3 Occitanie et est disponible en avant-première sur la plateforme france.tv.

Un documentaire très sensible

Le trouble de stress post-traumatique, dont les symptômes et les traitements varient autant que les événements à l’origine, est un handicap invisible et une douleur silencieuse qui atteint souvent les personnes ayant consacré leur vie à aider les autres. Récemment, le ministère des Armées a initié un programme expérimental pour permettre à des chiens et des hommes de se reconstruire ensemble. Le réalisateur Jérôme Sesquin a été exceptionnellement autorisé à filmer ce processus, qui fait l’objet d’un documentaire très touchant.

Des sautes d’humeur, un cerveau qui tourne en boucle…

Tandis que les premiers ont été abandonnés et attendent une éventuelle adoption à la SPA, les seconds sont des militaires qui ont perdu leur joie de vivre après un événement traumatique. Entre sautes d’humeur, insomnies et pensées obsédantes, ces hommes vont progressivement apprendre à devenir maîtres de chiens dans un refuge près de Carcassonne et ainsi recommencer à vivre et à se retrouver.

Jérôme Sesquin a consacré plus de huit mois à tourner ce documentaire, en suivant deux militaires accompagnés par des maîtres-chiens. Monté sans commentaire à la manière de la série « Strip-tease », le film nous plonge au cœur de la reconstruction avec une grande sensibilité.

Le documentaire « Comme un chien en cage » de Jérôme Sesquin sera diffusé jeudi 11 mai 2023 sur France 3 Occitanie à 23h01 et sera disponible sur la plateforme france.tv jusqu’au 11 juin 2023.