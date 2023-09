Chèque Alimentaire 2023 : Qui seront VRAIMENT les premiers bénéficiaires ?

Le gouvernement français a finalement décidé de mettre en place un dispositif d’aide aux foyers les plus modestes promis par Emmanuel Macron. Il s’agit du chèque alimentaire, dont la distribution était initialement prévue entre juillet et septembre, mais qui sera finalement distribué dès ce mois de septembre. Le but de cette aide est de permettre aux ménages précaires d’accéder à des produits alimentaires de qualité et de sortir du paternalisme habituel des aides sociales. Alors, qui sont les véritables bénéficiaires de ce chèque alimentaire et quelles sont les conditions pour y avoir droit ?

Les conditions d’éligibilité au chèque alimentaire

Pour pouvoir bénéficier de cette aide tant attendue, il faut répondre à certaines conditions. En effet, pour prétendre au chèque alimentaire, il faut être éligible à l’une des prestations suivantes :

RSA (Revenu de Solidarité Active)

AAH (Allocation Aux Adultes Handicapés)

ASPA (Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées)

PA (Prime d’Activité)

APL (Aide Personnalisée au Logement)

ALF (Allocation de Logement Familiale)

ALS (Allocation de Logement Social)

ASI (Allocation Supplémentaire pour les personnes âgées)

ASS (Allocation de Solidarité Spécifique)

Ces aides sont destinées à soutenir les ménages aux revenus modestes en leur permettant d’accéder à un logement décent, de subvenir à leurs besoins quotidiens et de garantir une certaine qualité de vie malgré des revenus limités.

Montant du chèque alimentaire : jusqu’à 50 euros par mois et par personne

Concernant le montant alloué au titre du chèque alimentaire, il peut atteindre jusqu’à 50 euros par mois et par personne. Ce montant est ajusté en fonction de la taille du foyer et des ressources financières du bénéficiaire. Le gouvernement a choisi ce montant pour permettre aux foyers éligibles d’acheter des produits alimentaires sains sans pour autant les inciter à consommer uniquement des denrées de base.

Répartition des montants en fonction des situations

Voici comment se répartissent les montants du chèque alimentaire en fonction des situations :

Pour les personnes seules percevant l’une des prestations ci-dessus, le montant du chèque sera de 50 euros par mois.

Pour les couples, le montant du chèque sera de 100 euros par mois (soit 50 euros par personne).

Pour chaque enfant supplémentaire à charge, le montant du chèque augmentera de 25 euros par mois et par enfant.

Distribution du chèque alimentaire et modalités d’utilisation

Comme annoncé précédemment, la distribution du chèque alimentaire commencera dès ce mois de septembre. Les bénéficiaires désignés recevront un courrier les informant de leur éligibilité au dispositif ainsi que des modalités de retrait et d’utilisation du chèque.

Utilisation chez tous les commerçants partenaires

Le chèque alimentaire pourra être utilisé auprès de tous les commerçants qui auront signé une convention avec le gouvernement. Il ne sera pas exclusivement réservé aux grandes surfaces : les petites et moyennes entreprises du secteur alimentaire sont également incitées à rejoindre le dispositif. L’objectif est de favoriser la consommation de produits locaux, bio et de qualité pour les foyers bénéficiaires.

Un dispositif ambitieux mais perfectible

Le chèque alimentaire représente un tournant dans la politique sociale française en matière d’aide alimentaire. Cependant, cette initiative soulève plusieurs questions :

Quelle sera l’efficacité réelle du dispositif sur le pouvoir d’achat des ménages concernés ?

Comment seront suivis ces montants alloués spécifiquement à l’alimentation et quels contrôles seront mis en place pour éviter les abus ?

S’agit-il d’une mesure temporaire ou pérenne dans le paysage social français ?

Quoi qu’il en soit, le chèque alimentaire 2023 est un pas de plus vers la lutte contre la précarité et l’amélioration des conditions de vie des foyers les plus modestes.

Sources

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A16429

https://www.ouest-france.fr/economie/consommation/qui-seront-les-beneficiaires-du-cheque-alimentaire-en-2023-3343fabc-0835-11ed-ab1e-3a13ab818676