Le Chef étoilé David Chang provoque aux USA : Stop aux burgers au barbecue !

Dans son dernier balado, le chef du prestigieux restaurant deux étoiles Momofuku, situé à New York, a livré sa réflexion sur pourquoi les passionnés de la cuisine devraient envisager de délaisser l’habitude de servir des burgers lors des barbecues. Ce dernier propose plutôt comme alternative la préparation de légumes grillés.

David Chang, l’anti-barbecue à la mode burger

Cette déclaration pourrait passer pour légère, mais elle a suffi à David Chang, 45 ans, pour afficher son visage en une des médias les plus importants. Même le renommé The Times a entraîné d’autres chefs de renommée dans le débat, suite à une déclaration choc faite par le chef lors de l’un de ses récents podcasts. Le célèbre cuisinier d’origine américano-coréenne prend pour cible une tradition chère aux Anglo-Saxons, pratiquée de l’Angleterre à l’Australie en passant par les États-Unis : la grillade de burgers au barbecue. Dans ses propres mots, « Il s’agit là d’une façon exécrable de cuire la viande, je suis conscient que cela pourrait provoquer des remous car cette pratique est un rituel estival, où l’on fait griller des hamburgers sur le barbecue, à déguster en bonne compagnie lors des agréables après-midis dominicales au jardin, un moment qui fleure bon la nostalgie. Pourtant, d’un point de vue gastronomique, non seulement c’est mauvais mais c’est aussi un subterfuge commercial« .

La saveur et la tendreté de la viande au second plan

Pour étayer ses propos, David Chang argumente que carboniser la viande annihile toutes ses saveurs et sa tendreté, tout en imprégnant le burger d’un goût de brûlé, sans intérêt gastronomique. Bien sûr, les goûts et les couleurs sont propres à chacun, mais en tant que chef deux étoiles au Guide Michelin depuis 2009 pour son restaurant Momofuku de New York, Chang a une certaine légitimité lorsqu’il s’exprime sur le sujet. D’autant plus que sa spécialité culinaire n’est autre que le barbecue.

Privilégier une diversité de grillades

Ce que propose le chef aux fidèles des grillades de hamburgers, c’est d’explorer d’autres horizons gustatifs : « Le poulet, le porc, les fruits de mer s’y prêtent très bien« , sans oublier les légumes, souvent délaissés mais qui, grillés, deviennent aussi savoureux.

Une place particulière pour les légumes

David Chang préconise également de se tourner vers « des aubergines bien relevées, des courgettes, et puis le maïs, qui, à mon avis, est le roi des grillades« . Dans le monde de la gastronomie, Chang se démarque.

Sur la carte de son restaurant, il propose des plats comportant de grands morceaux de viande, mais il est aussi l’inventeur du Burger Impossible, un hamburger entièrement végétalien. Ce dernier offre toutes les saveurs et la texture d’un steak haché, à tel point qu’il a permis à son créateur de décrocher deux étoiles au Michelin. Selon Chang , »l’avenir de la cuisine est végétal ». Et c’est en explorant les saveurs des légumes, des herbes et des épices qu’il est possible de surprendre et de séduire nos papilles.