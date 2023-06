« Chef » en cuisine: évolution des relations et valeur du mot à l’ère des aubergistes

Actuellement, les conditions de travail au sein des équipes culinaires s’améliorent et bon nombre de cuisiniers renommés se considèrent comme des hôteliers ou des artisans. Dans ce contexte, peut-on alors déterminer l’importance et le sens du terme « chef » ?

L’émission de télévision Top Chef touche à sa fin, mettant en lumière depuis plusieurs années les jeunes cuisiniers en devenir. Cependant, à une époque où les brigades sont beaucoup moins militaires qu’autrefois et où les relations humaines entre les propriétaires de restaurants, les responsables culinaires et leurs collaborateurs sont plus engagées et apaisées, quelle importance accorder encore au terme « chef » ?

Thierry Marx nous rappelle d’abord l’origine du mot : « Si l’on remonte à l’autorité et à la responsabilité en cuisine aux 17e et 18e siècles, il y avait un officier de bouche qui était chargé de l’approvisionnement et de la sécurité alimentaire de la cour, et qui répartissait ensuite le travail. Cet aspect autoritaire et structuré des armées a persisté jusqu’à Escoffier, au début du 20e siècle, qui a établi les brigades et les chefs de partie, c’est-à-dire des personnes ayant des responsabilités à différents niveaux sous le chef de cuisine. »

Le « Oui chef ! », une ponctuation dans les cuisines

Le concept de chef apporte également une certaine ponctuation dans les cuisines. Lorsque le cuisinier en charge annonce un plat, les membres du personnel impliqués dans la préparation de ce plat répondent par un « Oui chef ! » qui indique au maître des lieux qu’ils ont bien pris note de la commande. « Je tiens d’ailleurs à saluer ces jeunes gens, ajoute Thierry Marx, qui sont capables de mémoriser mentalement sept ou huit commandes consécutives, sans avoir besoin de les consulter. »

La brigade retient donc les commandes, reproduit le travail demandé, et le chef se sent d’autant plus rassuré que lorsqu’il est au « passe » (l’endroit où les assiettes quittent la cuisine pour être prises en charge par les serveurs, qui les apporteront aux clients), il est souvent de dos. Les « Oui chef ! » entendus derrière lui lui permettent donc de savoir exactement où en est l’équipe dans le déroulement du repas.