Château magique de Seine-et-Marne pour une soirée aux chandelles : Réservez vite !

Chaque week-end, le château de Vaux-le-Vicomte, situé à Maincy, se transforme en un lieu magique et romantique grâce aux soirées aux chandelles organisées le vendredi et samedi soir. Les visiteurs ont la chance de déguster des plats frais et savoureux élaborés par des chefs talentueux. L’atmosphère tamisée créée par les bougies éclairant les recoins du château et les senteurs délicieuses qui flottent dans l’air vous transportent dans une autre époque. Le tout pour une soirée inoubliable.

Le château de Vaux-le-Vicomte offre plusieurs points de restauration

Le restaurant gastronomique Les Charmilles au château de Vaux-le-Vicomte étant complet jusqu’à la fin de la saison, d’autres options de restauration sont proposées sur le domaine avec différentes ambiances. Le chef cuisinier Grégory Marinho prépare les repas frais dans ces différents points de restauration.

Des options variées pour se restaurer

Au kiosque, les visiteurs peuvent découvrir une carte de snacking élaborée avec des recettes de sandwiches inspirées du XVIIe siècle en moyennant 29 € pour les adultes et 17 € pour les enfants. En outre, il est possible de réserver un panier pique-nique en osier contenant une entrée, un plat, du fromage, un dessert et une bouteille de vin pour profiter d’un pique-nique romantique. Au Relais de l’Écureuil, une table conviviale est proposée avec des desserts concoctés par le chef pâtissier. Le bar à champagne, situé aux grilles d’eau, offre une planche apéritive accompagnée de macarons et de champagne. Les visiteurs pourront profiter d’une ambiance « ultra-tendance » au son d’une musique baroque remixée.

Spectacle pyrotechnique pour clôturer la soirée

Une soirée aux chandelles au château de Vaux-le-Vicomte est replongée dans le passé avec la lecture d’une lettre écrite par La Fontaine relatant la fameuse fête du 17 août 1661, récit lu par le comédien André Dussollier. Un spectacle pyrotechnique organisé à 23 heures clôture cette soirée féérique offrant un moment inoubliable pour prolonger l’été.

Le restaurant est ouvert le vendredi soir jusqu’au 25 août et le samedi soir jusqu’au 30 septembre. La réservation est obligatoire sur Internet.

