Chassieu (Rhône) numérise ses arbres pour préserver patrimoine vert et biodiversité

Dans les environs de Lyon, la ville de Chassieu a entrepris un grand recensement électronique de ses arbres en utilisant une technologie innovante. Le but poursuivi est à la fois de contrôler leur condition et de procéder à de nouvelles plantations si nécessaire. #IlsOntLaSolution

Une identité numérique pour les arbres

Durant trois jours, les résidents de Chassieu ont observé une voiture insolite équipée d’une caméra haute définition et d’un laser Lidar sur son toit, capable de cartographier l’espace en 3D. « En circulant, on numérise l’ensemble de la rue et on prend simultanément des photos en très haute résolution, » déclare Pascal Goubier, directeur des opérations de Greehill France. Cette technique innovante, créée par une entreprise hongroise et désormais implantée en France, permet de recenser les arbres, d’identifier leur espèce et d’évaluer leur santé. Ces renseignements précieux seront utiles à la ville de Chassieu, qui possède entre 3 000 et 4 000 arbres. « Cela nous aidera à détecter les arbres fragiles et à sélectionner de nouvelles espèces plus résistantes que l’on pourrait introduire dans notre ville, » souligne Nicole Sibeud, adjointe au maire chargée du développement durable.

Comprendre les avantages écologiques d’un arbre

La municipalité de Chassieu aura accès à l’ensemble des données en septembre. Sur une plateforme créée par Greehill, chaque arbre sera répertorié avec de nombreuses informations, telles que sa taille, son inclinaison, le nombre de feuilles et, plus surprenant, ses capacités à protéger la planète. « On peut voir tous les avantages écologiques offerts par un arbre. Combien de carbone il a stocké, combien d’oxygène il a produit, combien de particules il a absorbées », précise Pascal Goubier.

Chassieu est la première ville française à utiliser cette technologie, après Berlin et Singapour, pour un coût de deux euros par arbre. Ce montant modique est justifié au vu des informations recueillies. Toutefois, cette opération doit être réalisée régulièrement afin de suivre l’évolution de l’état des arbres.