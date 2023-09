Chasse en Poitou-Charentes: Infos saisissantes

En ce jour de septembre, la campagne prend un air particulier dans les contrées du Poitou-Charentes. Les chasseurs se préparent à reprendre leur passion pour partir en quête de gibier. Dans les départements de la Charente, de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres et de la Vienne, les fusils commencent à s’agiter. L’ouverture de la chasse est un événement très attendu pour les milliers de passionnés. Ils effleurent leur gibecière et leur chien, en espérant que la saison sera riche en prises. Les véhicules sont chargés, les tenues ajustées. C’est une véritable célébration pour ces hommes et ces femmes. Le bruit des coups de feu se répand dans les champs, les bois et les clairières. La nature devient alors un terrain de jeu, où la dextérité et la patience sont les maîtres mots. Une journée pour certains, un véritable état d’esprit pour les autres, la chasse est une tradition ancrée dans l’histoire de cette région française.

Dates d’ouverture et de fermeture de la chasse dans l’ex Poitou-Charentes

Le 10 septembre marque l’ouverture de la chasse dans les quatre départements de l’ex Poitou-Charentes (Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne). Tous les chasseurs de la région peuvent chasser, sauf pour les 10 000 chasseurs de Deux-Sèvres qui ne peuvent pas chasser à Niort avant le 24 septembre et pour les 15 600 chasseurs de Charente-Maritime qui ne peuvent pas chasser sur l’île d’Aix avant le 17 septembre. La chasse sera ouverte jusqu’au 29 février 2024, mais les horaires de chasse varient en fonction de la saison.

La sécheresse et la canicule, une chance pour les animaux ?

La sécheresse et la canicule peuvent présenter une chance relative pour les animaux lors de la chasse, car les feuilles tombent des arbres et les craquements que font les bottes des chasseurs peuvent alerter le gibier. En revanche, les chiens des chasseurs sont également susceptibles d’être en danger à cause de la chaleur et de l’activité physique intense, il est donc recommandé de les hydrater régulièrement et de les sortir aux heures les moins chaudes de la journée.

Prudence pour les autres usagers de la nature

Bien que le nombre d’accidents liés à la chasse soit en baisse, il est important de noter qu’il y a eu six décès de chasseurs et 84 incidents liés à la chasse (tir en direction d’habitations, de voitures ou d’animaux domestiques) lors de la saison précédente. En outre, trois non-chasseurs ont été gravement blessés et 20 plus légèrement. Les usagers de la nature, tels que les cyclistes, les coureurs et les randonneurs, doivent donc être prudents lorsqu’ils se trouvent dans des zones de chasse.

