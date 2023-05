Charles III couronné, tunnel piéton mondial le plus long et expo Ramsès II pour les enfants

Charles III couronné roi d’Angleterre, le tunnel destiné aux piétons le plus étendu au monde en Norvège, et l’exposition intitulée « Ramses et l’or des Pharaons » présentée à la Villette, à Paris, voilà ce que nous réserve cette semaine avec « Salut l’info ! »

Chaque semaine, le podcast « Salut l’info ! » décrypte l’actualité adaptée aux enfants, un programme réalisé par la radio Franceinfo et le magazine Astrapi. Ce programme est coanimé avec l’aide d’un jeune auditeur ou d’une jeune auditrice.

Cette semaine, l’actualité nous amène en Angleterre, avec le couronnement du roi Charles III à l’abbaye de Westminster, samedi 6 mai. À l’âge de 74 ans, Charles III succède officiellement à sa mère, Elizabeth II, huit mois après sa mort. Le souverain veut moderniser la famille royale. Pour son sacre et celui de son épouse Camilla, il a souhaité une cérémonie plus simple que celle de sa mère, il y a 70 ans. L’épisode aborde également les festivités prévues.

Identifier les algues toxiques dans la mer

L’émission aborde également le projet participatif de l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (Ifremer), qui invite la population à lui signaler la présence d’eaux colorées dans la mer. Parfois, ces eaux indiquent la présence de microalgues qui peuvent être toxiques et risquent d’étouffer des espèces marines. Grâce à cette initiative, appelée Phenomer, plus de 500 signalements de microalgues ont été réalisés en dix ans.

On y parle également du plus long tunnel pour les vélos et les piétons du monde, qui a ouvert dans la commune de Bergen en Norvège. Il mesure 2,9 kilomètres et passe sous une montagne. Il a été construit pour encourager davantage de personnes à se déplacer à vélo et à pied plutôt qu’en voiture. L’objectif est de réduire la circulation en ville et la pollution.

Une exposition pharaonique

Dans cet épisode, Rémi d’Astrapi propose aussi de découvrir l’exposition Ramses et l’or des pharaons, qui se tient jusqu’au 6 septembre prochain, à la Grande Halle de la Villette à Paris. L’occasion d’apprendre notamment que Ramsès II est surnommé Ramsès le Grand. Né en 1 305 et mort à 92 ans en 1213, c’est à l’âge de 25 ans qu’il est devenu le troisième pharaon de la XIXe dynastie égyptienne. La suite de son histoire est passionnante !

Le Quart d’heure Actu : un rituel hebdomadaire pour apprendre à s’informer

Dans cet épisode, le podcast revient sur le Quart d’heure Actu. Ce programme consiste en un rituel hebdomadaire pour familiariser les enfants avec l’information et leur apprendre à s’informer.

Des conseils pour chanter en public

Que faire pour chanter en toute confiance devant sa famille ou ses amis ? C’est la question posée cette semaine par une jeune auditrice. Avec l’aide de la psychologue Nadège Larcher, le podcast lui donne des conseils pour mieux vivre cette situation.

L’émission « Salut l’info ! » permet aux enfants d’exprimer leurs émotions, mais aussi de partager leurs meilleures blagues, laissées sur le répondeur de l’émission au 01 47 79 40 00. Enfin, dans le « Club Salut l’info ! » réservé aux auditeurs de l’émission, on découvre les goûts et les couleurs de notre invité de la semaine, Dimitri, 9 ans.

Bonne écoute !

« Salut l’info ! » a été préparé cette semaine par Ingrid Pohu, Valentine Joubin, Pauline Pennanec’h, Marion Joseph, Lara Mercier et Rémi Chaurand à la production; Valentine Joubin, Pauline Pennanec’h et Marion Joseph à la rédaction en chef; Jeannne Cherequefosse à la réalisation; et Thomas Coudreuse au mixage.