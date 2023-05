Charles III couronné : division au Royaume-Uni, opinions politiques et anti-monarchie

Il existe des Britanniques qui estiment que Charles III est un bon monarque, tandis que d’autres critiquent le fait qu’il partage trop ouvertement ses positions politiques. Le roi lutte également contre la montée des anti-monarchistes, qui ne cessent de faire entendre leur désaccord.

Lors du couronnement de Charles III, le samedi 6 mai à Londres (Royaume-Uni), des larmes sont versées et l’hymne national est chanté tous ensemble. Pour la majorité des Britanniques présents, il n’y a pas de doute : Charles III est un bon roi. « Nous le soutenons parce que c’est notre roi, et nous devons tous nous soutenir mutuellement », affirme une femme. « C’est une belle âme, il est très intelligent. Il a compris l’urgence climatique et environnementale et il milite pour de bonnes causes », ajoute une autre.

« William sera un meilleur roi »

Cependant, il a du mal à rassembler autant que sa mère, la reine Élisabeth. Lors d’une fête de quartier à Londres, certains parlent même déjà de son successeur désigné. « Je pense que William est plus en accord avec la génération de mes filles. Il comprend mieux la réalité du pays. Charles a longtemps vécu comme un privilégié. William sera un meilleur roi », soutient une femme. D’autres lui reprochent aussi de trop parler, et donc de créer des divisions. Le souverain devra également faire face à des opposants à la monarchie de plus en plus bruyants depuis la disparition d’Élisabeth.