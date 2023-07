Charles de Vilmorin impose l’unisexe à la haute couture

La couture est souvent considérée comme un terrain de jeu pour les femmes, et il est rare de voir des hommes s’y aventurer. Cependant, pour Charles de Vilmorin, qui n’a que 26 ans, cela ne signifie pas que la mode doit être associée à un seul genre. Lors de son premier défilé pour la semaine de la haute couture à Paris, il a présenté une esthétique de fluidité des genres, qui est considérée comme « naturelle » pour sa génération. Sa vision unique est un moyen pour les gens de s’exprimer à travers leurs vêtements, peu importe leur sexe. Les créations de Vilmorin sont surprenantes et inattendues, offrant un nouveau regard sur la mode et une nouvelle liberté d’expression à ceux qui les portent.

Charles de Vilmorin célèbre le premier défilé de sa marque pendant la semaine de la haute couture à Paris, après un court passage comme directeur artistique de la maison Rochas. À l’âge de 26 ans, il préside en octobre le festival international de mode à Hyères et se dit soulagé de n’en faire qu’à sa tête pour sa propre marque. Sensible à la création, le processus de réflexion dans la haute couture, il propose une collection unisexe avec des looks masculins et des vêtements qui peuvent être portés par une femme comme par un homme.

La collection de Charles de Vilmorin

Sa première collection se divise en trois actes, symbolisant la recherche, la variété avec couleurs et imprimés, et la sophistication plus construite et structurée. Le défilé s’accompagne d’un pianiste en direct et propose également de grands chapeaux en forme de cygne. Le jeune couturier s’inspire des étudiants de l’Institut français de la mode, qui l’ont aidé à réaliser les imprimés, de manière plus artisanale que d’imprimer les motifs sur le tissu.

Le choix des vêtements unisexes

Si les grandes marques de la haute couture ont toujours privilégié les robes de soirée et les talons vertigineux pour les femmes, Charles de Vilmorin propose une nouvelle vision pour la haute couture, plus inclusive. Pour lui, il n’y a rien de plus naturel que de proposer une collection unisexe, où les hommes peuvent également porter de la haute couture. Il précise que ces vêtements peuvent être portés par une femme comme par un homme, il s’agit plus d’une question de casting que de vêtement.

Un parcours riche et atypique

Charles de Vilmorin est issu de la famille Lévêque de Vilmorin, comparé à Yves Saint Laurent en raison de sa silhouette longiligne et de son visage fin, le jeune couturier a un parcours riche et atypique. Il souhaite tourner la page de Rochas tout en reconnaissant que cette expérience était très enrichissante. Entrer dans une maison historique en perte de vitesse, qu’il était censé dépoussiérer, a été très stimulant, mais un peu plus compliqué vers la fin. Il ne s’interdit pas de travailler à l’avenir pour une grande maison tout en continuant à développer sa marque. Son objectif est de grandir et il est ouvert à toutes les propositions, car on peut également grandir dans le cadre d’une petite maison.