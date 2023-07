Chaos à Garges-lès-Gonesse : Mairie évacuée en flammes

Suite aux événements qui ont secoué la ville et qui ont entraîné des incendies, la mairie s’est trouvée privée de ses locaux. Les flammes ont ravagé tout sur leur passage, laissant derrière elles des décombres encore fumants. Dans ce chaos, les différents services qui y étaient installés se sont retrouvés sans abri, sans bureau, sans équipements. Mais plutôt que de se laisser sombrer dans le désarroi le plus total, ces derniers ont pris leur courage à deux mains et se sont mis en quête de solutions. Car ils savaient pertinemment que leur rôle était crucial, leur mission essentielle à la vie de la cité. Ainsi, chacun d’eux a pris l’initiative de reprendre ses activités, à sa manière, en fonction des moyens dont il disposait. Certains ont trouvé refuge dans des locaux temporaires, d’autres ont mis en place des structures mobiles, adaptables en toutes circonstances. Tous ont su faire preuve d’une incroyable capacité d’adaptation, de résilience et de créativité. Et c’est ainsi qu’ils ont réussi à relever le défi qui leur était lancé : continuer à servir la population, malgré les épreuves qui se dressaient sur leur chemin.

Incendie de la mairie de Garges-lès-Gonesse : l’avenir de la mairie et les promesses de l’Élysée

La nuit du mercredi 28 au jeudi 29 juin a été marquée par des violents incidents à la suite de la mort de Nahel, tué par un policier à Nanterre. La mairie de Garges-lès-Gonesse a été touchée et complètement détruite. Le rez-de-chaussée de cette dernière est totalement noirci, avec des vitres brisées et 1000 m² de débris cachés par une large palissade.

L’avenir de la mairie, une inquiétude de plus

L’élu, Benoît Jimenez, maire (Udi) de Garges, a déclaré que la mairie est le symbole de la ville et qu’il a besoin d’aller vite et reconstruire rapidement. Les services de la mairie ont repris le 3 juillet dernier, bien que le rez-de-chaussée de l’hôtel de ville comprenne le Ccas (Centre communal d’action sociale), le service des finances, la direction générale, Rh et tous les services de support. Certains employés ont posé leurs valises à l’espace Jean-Jacques-Rousseau et d’autres dans les tout nouveaux locaux du Cube Garges, tout en privilégiant le télétravail dans la mesure du possible. Pour les services à la population, aucun changement n’est effectif, bien que quelques autres changements soient à prévoir.

Les promesses de l’Élysée

Le maire compte beaucoup sur l’engagement et l’aide de l’État, même s’il n’a pas encore d’informations précises pour l’instant. Les maires ont été invités à l’Élysée pour qu’Emmanuel Macron leur annonce un projet de loi d’urgence afin d’accélérer la reconstruction des bâtiments et des moyens de transport, alors que des émeutes ont éclaté dans tout le pays à la suite de la mort de Nahel. Le chef de l’État a affirmé qu’il sera extrêmement ferme et clair avec les assureurs, commune par commune, et a promis de faire pression sur ceux-ci pour que les travaux démarrent au plus vite. Les mairies des communes touchées sont donc dans l’attente de précisions, mais aucune information sur la présentation ou l’examen de ce texte n’a été donnée.

Une aide financière suffisante, essentielle pour une reconstruction complète

Une expertise sur la structure du bâtiment de la mairie de Garges-lès-Gonesse est actuellement en cours afin d’estimer les futurs travaux. Si la réponse de cette expertise s’avère positive, les travaux coûteront entre 2 et 3 millions d’euros. Si tel n’est pas le cas, une reconstruction intégrale du bâtiment sera inévitable, et le coût sera bien plus conséquent. L’élu s’inquiète également des coûts relatifs à la reconstruction des bâtiments, mais il attend une aide financière suffisante pour couvrir intégralement les travaux. Les aides des équipements publics de la part de la Région, de l’État ou des collectivités locales sont donc plus importantes que jamais.

Maëva LOUIS-ALEXANDRE

source originale : actu.fr