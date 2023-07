Chantier archéologique de Saint-Denis lutte contre sexisme!

Lorsque la place Jean-Jaurès est devenue le site de fouilles archéologiques, les femmes archéologues ont rapidement remarqué que les passants avaient tendance à les harceler. Les incidents variaient d’un simple regard insistant à des remarques désobligeantes voire des gestes déplacés. Face à cette situation alarmante, la mairie a pris des mesures en installant des affiches sur les grilles du site appelant à respecter les femmes archéologues et à arrêter tout harcèlement. Cette initiative est un pas dans la bonne direction pour assurer la sécurité et le bien-être des femmes dans le domaine archéologique, qui ont souvent été victimes de discrimination et de comportements sexuels inappropriés. En plus de l’installation de ces affiches, il est nécessaire que des mesures plus concrètes soient mises en place pour empêcher tout harcèlement futur et protéger les travailleurs qui contribuent à la recherche et à la préservation de notre patrimoine culturel.

Respectez le travail des femmes archéologues à Saint-Denis

Depuis quelques semaines, une affiche indiquant « Adoptez le bon comportement » est accrochée sur les grilles qui entourent le chantier de fouilles menées par l’Inrap et l’unité archéologie de la ville de Saint-Denis, dans le centre-ville. Les femmes sur le chantier ont été victimes de faits de harcèlement à caractère sexiste. Les agresseurs doivent savoir qu’ils ne peuvent agir en toute impunité. Cependant, il est important de noter que les fouilles archéologiques sont le théâtre d’accrochages réguliers avec le public, et qu’il arrive que des riverains interpellent les archéologues, protestant parce que le chantier impose des déviations, ce qui gêne la circulation.

« Dénonciation et poursuites » prévues

L’affiche représente une femme avec une truelle à la main, tandis qu’un appel est lancé « Nous vous demandons de respecter le travail des femmes archéologues, qui travaillent chaque jour sur ce chantier de fouille ». La mise en garde est clairement indiquée « Nous vous rappelons que tout manque de respect à leur égard fera l’objet d’une dénonciation et de poursuites, comme le prévoit la loi. » De plus, depuis août 2018, l’outrage sexiste est une infraction pénale, et la loi a été renforcée en avril 2023. Le fait aggravé n’est plus considéré comme une contravention, mais comme un délit.

Un avertissement aux auteurs, et aux témoins

Les agresseurs doivent savoir qu’ils ne peuvent agir en toute impunité, et l’affiche permet aux témoins des faits de prendre conscience de leur rôle à jouer. Laisser les fouilles visibles permet également aux habitants de voir les richesses dont regorge le territoire et de comprendre pourquoi le chantier est engagé.

L’émoi suscité par ces actes de harcèlement n’en demeure pas moins grand. C’est un exemple terrible pour les petites filles qui passent devant le chantier, et cela peut les décourager d’envisager une carrière dans l’archéologie. Les archéologues du chantier de la place Jean-Jaurès ont été victimes de deux types d’attaques : les premières liées à leur corps, parce qu’elles portent des débardeurs depuis qu’il fait chaud, et les secondes parce qu’elles exerceraient un métier d’homme, alors que leur place serait plutôt à la maison.

Il est important de rappeler aux auteurs de ces actes de harcèlement qu’il n’y a pas de place à l’intolérance sexiste dans la recherche archéologique, et qu’un comportement éthique et respectueux de l’autre est indispensable sur tous les chantiers. Les postes sont accessibles à tous, hommes et femmes, et la compétence n’est pas genrée. Il est essentiel que les femmes se sentent libres d’oser et de candidater aux mêmes types de postes que les hommes, contribuant ainsi à féminiser le métier et à tendre vers une certaine parité au sein du réseau de prévention.

source originale : actu.fr