Champions Cup: La Rochelle-Leinster en poules; Bordeaux, Lyon; Toulouse, Racing, Toulon

Le programme des poules de la prochaine édition de la Champions Cup inclura un match revanche de la finale précédente, suite au tirage au sort réalisé mercredi pour la nouvelle saison.

Les affrontements de la nouvelle version de la Champions Cup sont désormais connus. Le tirage au sort, effectué le mercredi 21 juin, a déterminé le parcours des équipes pour succéder à La Rochelle. Cette deuxième édition s’annonce difficile, notamment avec l’introduction des équipes sud-africaines.

La Rochelle, double championne en titre, et le Leinster, finaliste sortant, se rencontreront dès la phase de groupes, dans un groupe très compétitif. En effet, outre les deux derniers finalistes, la poule 4 comprendra également les Stormers, les Sale Sharks, les Leicester Tigers et enfin le Stade français. Selon le nouveau format, les clubs d’un même championnat ne peuvent pas s’affronter à ce stade de la compétition. Ainsi, les Parisiens et les Maritimes ne se joueront pas à ce moment-là.

L’Union Bordeaux-Bègles, quant à elle, doit également faire face à une poule très difficile. Bien que l’équipe girondine ne puisse pas jouer contre Lyon, également dans la poule 1, elle devra affronter de gros adversaires : les Saracens, les Bears de Bristol, le Connacht et les Sud-Africains des Bulls.

Pour le Stade toulousain et le Racing 92, le tirage est plutôt favorable. Les deux clubs français, qui ne s’affronteront pas dans cette première phase, évitent les grandes équipes irlandaises et sud-africaines. Dans la poule 2, ils joueront contre l’Ulster, Bath, les Harlequins et Cardiff. Ces équipes sont sur le papier largement à leur portée. Pour Toulon, qui jouera dans la poule 3 avec Bayonne, la qualification est également possible. Le Munster et Exeter sont des adversaires redoutables, tandis que Glasgow et Northampton le sont un peu moins.