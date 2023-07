Championnat de freestyle football à venir dans le Pays de Brie : impressionnez les juges !

Le 28 juillet s’annonce comme un jour de fête à La Ferté-Gaucher, ville qui accueillera un événement sportif de taille : un concours freestyle football. Cette discipline acrobatique, spectaculaire et technique est une vraie compétition qui demande une préparation minutieuse. Les participants, venus de toute la région, auront à cœur de donner le meilleur d’eux-mêmes dans cette compétition où originalité et créativité sont les maîtres mots. Les organisateurs de l’événement n’ont pas manqué de travail afin de préparer cet événement exceptionnel, qui vivra dans les annales de la ville. Les préparatifs battent leur plein, les derniers détails sont réglés, les billets pour assister à la compétition sont déjà en vente. Alors, amateurs et passionnés de football, ne ratez pas cet événement unique en son genre, qui vous réserve des moments de pur plaisir, en compagnie de sportifs talentueux et motivés. La Ferté-Gaucher est prête à accueillir les talents, à offrir un cadre privilégié pour cette manifestation sportive, et à rendre hommage à l’art du football freestyle. Venez nombreux !

La ville de La Ferté-Gaucher organise un concours de freestyle football original et inédit

La ville de La Ferté-Gaucher, dans le département de Seine-et-Marne, organise le vendredi 28 juillet, un concours de freestyle football. Cette discipline artistique et sportive consiste à réaliser des figures à l’aide d’un ballon de football. Intrigué par cette discipline, David Negrin, conseiller chargé de la jeunesse, a eu l’idée d’organiser un concours inédit pour faire découvrir cette pratique aux jeunes. Ces derniers auront donc l’occasion de s’essayer au freestyle football et même de participer à des duels en tête à tête.

Le programme de ce 28 juillet

De 14h à 18h, le city stade du parc des Grenouilles accueillera le concours de freestyle football en trois sessions. Chaque session sera composée d’un show de 15 minutes, des duels en tête à tête et d’une initiation de 45 minutes. Les jeunes âgés de 8 à 22 ans de La Ferté-Gaucher et des communes environnantes sont invités à participer à cet événement unique. Les participants auront également l’opportunité de rencontrer un champion du monde de freestyle football, qui est connu pour ses publicités avec de grands noms tels que Lionel Messi et Neymar.

Inscription obligatoire en mairie et une contribution de 10 euros

Les jeunes intéressés par le concours de freestyle football doivent s’inscrire en mairie avant le 27 juillet 2017 et payer une contribution de 10 euros, comprenant également une boisson. Il reste encore des places disponibles pour les curieux qui voudraient tenter cette expérience et passer un agréable moment en dépit de la chaleur. C’est une occasion idéale pour les jeunes de découvrir cette pratique inhabituelle et pour eux de passer un bon moment ensemble. La municipalité a également l’intention d’organiser un concours de FIFA dans un futur proche. À suivre de près donc …