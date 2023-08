Champion olympique de renom à Marmande : la quinzaine sportive s’annonce explosive !

Du 4 au 17 septembre 2023 prendra place l’événement tant attendu de l’année dans la ville de Marmande à travers la création de la quinzaine du sport. Cette célébration sportive est organisée conjointement par la mairie et l’OMS pour créer un cadre convivial et stimulant pour les amateurs de sports de la ville. Nombreuses activités sont prévues durant ces deux semaines pour permettre aux amateurs de sports de tous les âges et de tous les niveaux de découvrir et de profiter d’une variété de disciplines sportives telles que le football, le tennis, le basketball et bien d’autres encore. L’un des moments forts de cet événement sera la journée spéciale du 10 septembre, au cours de laquelle une célébrité de renommée mondiale, une star du handball, apportera sa bénédiction en devenant parrain de la journée. Cette occasion unique d’apprécier les merveilles du sport est une opportunité à ne pas manquer pour les passionnés de sport de la ville.

La quinzaine du sport à Marmande

La quinzaine du sport est une manifestation organisée par la municipalité de Marmande avec le soutien de l’Office Marmandais du Sport pour promouvoir la pratique du sport dans les différentes associations de la ville. La seconde édition est prévue du 4 au 17 septembre 2023, après le joli succès rencontré l’année précédente avec environ 1 500 participants.

De nombreux événements lors de la quinzaine

La quinzaine sera marquée par le Forum des Sports qui se tiendra le dimanche 10 septembre de 9h30 à 19h à l’Espace-Expo, avec la participation de 36 associations locales qui proposeront des stands d’informations et d’initiation-découverte. Le Forum verra également le départ du Grand Prix de la Tomate à 13h30, un atelier créatif de graff et le départ donné par deux Olympiens à un an des JO 2024 : Anthony Langella et Jérôme Fernandez, parrain de l’édition.

Présence d’une star et honneur aux bénévoles

D’autres moments forts auront lieu, tels que leur défi sport de Marmande avec l’initiation à plus de 30 activités pour les jeunes de moins de 18 ans ou encore deux journées promotionnelles organisées les mercredi 6 et 13 septembre de 14h à 18h au cœur du quartier Baylac-La Gravette. La quinzaine permet surtout d’honorer les acteurs locaux du tissu associatif, en particulier les bénévoles. Au cours des deux semaines, la ville et l’OMS vont honorer dix bénévoles, tandis que les sportifs seront également mis à l’honneur le samedi 16 à 11h30 au jardin Espiet. En outre, la quinzaine sera marquée par plusieurs événements sportifs avec le premier match à domicile de la saison du FCM47 et de l’US Marmande samedi 9 et dimanche 10 ; puis la 13e Rotary Cup de Golf et l’entrée en lice des handballeurs et des basketteurs la semaine d’après.

source originale : actu.fr

mode d’écriture : automatique par IA