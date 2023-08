Chaleur aux Mondiaux d’athlétisme : sprinteurs ravis, fondeurs en danger ?

Dans quelques heures auront lieu les finales du 100 mètre et du 10 000 mètre à Budapest, et les prévisions météorologiques annoncent une température dépassant les 30 degrés. Si pour les courses d’explosivité une chaleur certaine est souvent la bienvenue, pour les épreuves de fond, cela peut être très difficile pour les coureurs dont les organismes sont mis à rude épreuve. Les coureurs devront par conséquent faire face à un climat des plus éprouvants pendant cette épreuve de haute compétition. Les conditions météorologiques s’annoncent difficiles pour les athlètes, qui devront redoubler de vigilance afin de préserver leur santé et donner le meilleur d’eux-mêmes pendant cette compétition.

Budapest : une chaleur accueillie différemment selon les épreuves

Les Mondiaux d’athlétisme de Budapest, qui se déroulent par plus de 30°C, présentent des conditions diverses pour les différentes épreuves. Pour les athlètes du sprint, la chaleur peut améliorer les performances, mais pour les coureurs de fond, elle peut nuire à la santé et aux résultats. Les spécialistes des différentes épreuves ont adapté leur entraînement et leur routine pour faire face aux conditions.

Des protocoles adaptés aux hautes températures

Les organismes des athlètes sont mis à rude épreuve par la chaleur, il est donc essentiel de s’hydrater régulièrement pour maintenir la température corporelle. Les athlètes se sont également équipés de gilets froids à poches pour faire baisser leur température corporelle avant ou entre les épreuves. Les protocoles d’entraînement ont été adaptés pour permettre une meilleure adaptation à la chaleur, avec des échauffements plus courts pour les coureurs de fond.

Des tests en amont pour ajuster les protocoles

Les athlètes ont testé différents protocoles pour s’adapter aux hautes températures, en utilisant des bains froids et les installations de thermo-room de l’Insep. Les organisateurs ont également dû revoir leur programmation en organisant les épreuves de marche et de marathon plus tôt le matin pour éviter les pics de chaleur.

