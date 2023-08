Cérémonie poignant à Aspet en honneur du général Georgelin

Ce jeudi dans la ville d’Aspet, en Haute-Garonne, les habitants ont uni leur peine à celle de la famille du général Georgelin pour rendre un ultime hommage à l’illustre combattant qui, en plus de sa carrière dans l’armée, a suivi de près les travaux de rénovation de la célèbre cathédrale Notre-Dame de Paris. Une cérémonie de commémoration des plus émouvantes qui s’est tenue sur les terres natales du regretté général et qui a suscité une vague de recueillement et de tristesse chez les proches venus honorer sa mémoire. Enfin, après les hommages et les adieux, la dépouille du défunt a été enterrée au cimetière local, dans le village qui l’a vu naître.

Hommage à Jean-Louis Georgelin dans son village natal

Le 30 septembre, la famille de l’ancien chef d’état-major des armées, Jean-Louis Georgelin, a rendu un dernier hommage à leur proche lors d’une cérémonie religieuse. Plusieurs hauts responsables militaires, ainsi que des habitants d’Aspet, village natal du général, étaient également présents. Avant la cérémonie, la sonnerie aux morts a retenti sur le parvis de l’église Saint-Martin d’Aspet, face au cercueil du général couvert d’un drapeau français. Jean-Louis Georgelin est décédé accidentellement le 18 août alors qu’il faisait une randonnée dans les Pyrénées ariégeoises, à quelques jours de son 75e anniversaire.

Un homme engagé passionné de la France et du patrimoine

Le général Pierre Garrigou Grandchamp, qui avait connu Jean-Louis Georgelin à l’Ecole de guerre, a déclaré à l’Agence France Presse que le général n’était pas « celui que son abord parfois un peu rugueux faisait croire ». Selon lui, c’était un homme « d’une profonde sensibilité » et « d’une grande culture historique ». Le maire d’Aspet, Jean-Sébastien Billaud-Chaoui, a souligné que le général Georgelin était « l’enfant du pays » et qu’il était « passionné de montagne et de randonnée ».

Un serviteur exemplaire de la France et de Notre-Dame de Paris

Jean-Louis Georgelin avait supervisé les opérations militaires en Côte d’Ivoire, en Afghanistan, dans les Balkans et au Liban lorsqu’il était chef d’état-major des armées françaises de 2006 à 2010. Le président de la République, Emmanuel Macron, avait choisi Jean-Louis Georgelin pour superviser le chantier de restauration de Notre-Dame de Paris après l’incendie qui a eu lieu en avril 2019. Le président avait salué « un meneur d’hommes » et « un serviteur exemplaire de la France » lors de la cérémonie aux Invalides vendredi dernier. Le général sera inhumé au cimetière d’Aspet, dans la plus stricte intimité.

source originale : france3-regions.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA