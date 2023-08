Cèpes : la saison est ouverte !

Les cèpes pointent leur nez de façon précoce cette année, profitant des pluies estivales pour croître et se développer avec une quinzaine de jours d’avance sur leur calendrier habituel. Les amoureux de la nature et de la gastronomie se réjouissent de cette nouvelle, car cela signifie que les champignons seront plus nombreux et plus savoureux, offrant ainsi une belle opportunité de se régaler avec des mets délicieux et de qualité. Les forêts regorgent de ces joyaux de la nature, prêts à être cueillis et préparés en cuisine pour le plaisir de tous. C’est un véritable enchantement pour les gourmets en quête de nouvelles saveurs et de découvertes culinaires.

Abondance de cèpes en Île-de-France

Des cèpes en grande quantité ont été cueillis dans certaines forêts d’Île-de-France. Les annonces pour vendre des champignons se multiplient sur Internet. Un ramasseur de plus de 60 ans affirme n’avoir jamais vu une telle profusion de champignons. Les cèpes sont de très bonne qualité.

Explications de la profusion

Selon les spécialistes, cette abondance s’explique par les importantes quantités de pluie tombées dans certaines régions d’Île-de-France. René Chalange de la société Mycologique de France affirme que les quantités de pluie ont largement dépassé les 70 mm, voire 80 mm.

Recette de pizza aux cèpes

Un cuisinier, Jean-Luc Semon, prépare une pizza aux cèpes en précisant qu’il faut la bonne température du four. Il la précuit dans l’huile et ajoute de la mozzarella ainsi que de la sauce tomate de la ferme. Ensuite, la pizza est cuite au four.

source originale : www.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA