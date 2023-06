Centres de rétention: dégradation dénoncée par contrôleure des lieux de privation de liberté

« Dans les pièces, les occupants n’ont pas la capacité de verrouiller l’entrée, entraînant ainsi des personnes à entrer à l’intérieur durant les heures nocturnes. Puisque les forces de l’ordre ne pénètrent pas ces espaces, c’est la règle du plus puissant qui prévaut », explique notamment sur Franceinfo Dominique Simonnot, qui occupe le poste de responsable de la supervision des espaces où l’on restreint la liberté.

Dominique Simonnot, la contrôleure générale des lieux de privation de liberté, a exprimé son inquiétude sur franceinfo ce jeudi, suite à la publication d’un rapport sur quatre centres de rétention administrative (CRA) pour les immigrants en situation irrégulière en France. Le rapport, publié au Journal officiel, pointe du doigt les CRA de Lyon 2, du Mesnil-Amelot, de Metz et de Sète, qui sont considérés comme « atteignant à la dignité » humaine.

En examinant ces quatre CRA, la contrôleure générale a constaté ce qu’elle ne cesse de dénoncer, mais qui est malheureusement ignoré par le ministère de l’Intérieur. Bien que des promesses soient faites à chaque fois pour améliorer la situation, rien ne change et les conditions ne font qu’empirer au fil des années. Les CRA sont gardés par des policiers qui ne sont pas formés pour cette tâche, ce qui engendre une atmosphère de méfiance et de crainte de part et d’autre, et mène souvent à des violences.

Parmi les nombreux manquements observés, on note notamment la promiscuité dans les chambres, où les détenus ne peuvent pas fermer les portes, ce qui mène à des intrusions nocturnes. Les sanitaires et les chambres ont des portes indistinguishables, et les toilettes ne ferment pas de l’intérieur. Les rations alimentaires sont également insuffisantes et les détenus souffrent de la faim. De plus, les conditions d’hygiène sont déplorables, notamment dans les chambres dites « de mise à l’écart » où la saleté est repoussante.

Malgré la transmission de ces informations au gouvernement, aucune réponse n’a été reçue à ce jour. La contrôleure générale attend avec impatience des mesures concrètes pour améliorer la situation dans ces CRA.

Selon elle, il y a de plus en plus de monde dans les CRA, alors que les perspectives d’éloignement diminuent. Le taux d’éloignement effectif est très faible, à moins de 10%, d’après des policiers. Cela pose la question des ressources financières et humaines allouées aux CRA, ainsi que de l’approche globale de ce que doit être un centre de rétention administrative. Si les Français étaient traités de la même manière à l’étranger, on ne serait pas très satisfaits, estime-t-elle.

Pour résoudre ces problèmes, il faudrait respecter le cahier des charges de ces centres, notamment en matière d’entretien et de personnels dédiés. Enfin, il faut rappeler que le taux de retours dépend également de la coopération des pays d’origine, qui ne sont pas toujours disposés à reprendre leurs ressortissants.