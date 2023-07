Centre Pompidou Massy : travaux de conservation et exposition dès mai 2024 #art #culture #projet

Le pôle de Massy, qui va voir le jour en 2026, se présentera à la fois comme un site de stockage et de préservation pour les œuvres du Centre Pompidou parisien tout en permettant d’accueillir des expositions. Cette nouvelle perspective ouvrira donc aux amateurs d’art la possibilité de découvrir de nouvelles créations et expositions inédites, tout en renforçant le potentiel d’accueil du Centre Pompidou à travers l’hexagone. Le pôle de Massy représente un projet ambitieux, innovant et porteur d’enjeux pour l’avenir, qui permettra ainsi de valoriser l’art sous toutes ses formes, d’élargir la diffusion culturelle et de positionner la France comme un acteur fort en la matière.

Pour les amateurs d’art contemporain, l’annonce de la création du Centre Pompidou de Massy est une excellente nouvelle. Les travaux pour le nouveau bâtiment débuteront en mai 2024 et devraient être achevés en 2026. Le nouveau centre d’art servira notamment au stockage de la grande majorité des 140 000 œuvres des collections du Musée national d’art moderne. La conception de cette fabrique de l’art a été confiée à l’agence PCA-Stream de l’architecte Philippe Chiambaretta, qui a promis un bâtiment original et innovant.

Un lieu de conservation et de création

Le Centre Pompidou Francilien – Fabrique de l’Art / Musée national Picasso-Paris sera un lieu de conservation unique pour les œuvres du Centre Pompidou – Musée national d’art moderne et du musée national Picasso-Paris. En plus de stocker la plupart des 140 000 œuvres de la collection du Centre Pompidou, le nouveau bâtiment accueillera également environ 5 000 œuvres du musée national Picasso-Paris. Il sera également équipé de cinq espaces d’étude et de restauration des œuvres.

Le Centre Pompidou de Massy sera un lieu de création. Les œuvres présentes sur site seront utilisées pour organiser des expositions à partir des collections des deux musées. Des artistes pourront explorer différents projets en utilisant les collections d’œuvres stockées dans ce nouveau lieu.

Un bâtiment innovant et original

L’un des aspects les plus marquants du nouveau Centre Pompidou de Massy sera son architecture. Le bâtiment sera divisé en deux parties distinctes. D’une part, un grand bâtiment clos, sorte de « coffre », offrira la meilleure protection possible pour les œuvres d’art stockées sur place. De l’autre, un espace ouvert sur trois niveaux et doté de 3 000 mètres carrés de terrasses accueillera le public.

Le nouveau bâtiment sera équipé de 2 000 m2 de panneaux photovoltaïques et de parties entièrement végétalisées. Le tout pour un coût total de 105 millions d’euros, hors taxe. Il est prévu que le Centre Pompidou de Massy soit opérationnel dès 2026.

Un projet ambitieux et nécessaire

La création du Centre Pompidou de Massy est un projet ambitieux qui permettra de conserver et de protéger les œuvres du Musée national d’art moderne et du musée national Picasso-Paris. Ce nouveau lieu d’art permettra également d’organiser des expositions innovantes à partir des collections de ces deux musées, ainsi que d’offrir des espaces dédiés à la restauration et à l’étude des œuvres d’art. Le centre Pompidou de Massy sera sans aucun doute un lieu incontournable pour tous les amateurs d’art contemporain en France et dans le monde entier.