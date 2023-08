Centrale nucléaire du Bugey sélectionnée pour maintenir l’agenda de l’EPR futur – un choix controversé?

Les terres bugeysiennes de l’Ain se voient honorées d’être l’élue pour « tenir les calendriers » de la relance nucléaire encouragée par les autorités. Les membres de la centrale du Bugey ont déjà préparé les locaux pour accueillir les futures générations de réacteurs. Le Bugey, véritable havre de paix depuis longtemps, se transforme petit à petit en un haut lieu de la production d’électricité. Le tout sous l’œil attentif des citoyens français, soucieux d’apporter une réponse satisfaisante aux enjeux énergétiques actuels et futurs. En ces temps modernes, l’énergie nucléaire reste une option non négligeable pour avancer vers un avenir plus propre et plus efficient.

Résumé :

Le site de la centrale nucléaire du Bugey, située dans l’Ain, a été choisi par l’Elysée pour l’implantation de deux nouveaux réacteurs de nouvelle génération, appelés EPR 2. Ce choix s’est fait en concurrence avec celui du Tricastin, situé dans la Drôme. La centrale du Bugey disposant des équipements nécessaires, a été sélectionnée pour « tenir les calendriers » de relance du nucléaire promue par le gouvernement. Cependant, la proximité de la centrale avec le fleuve Rhône peut poser problème étant indiqué que des effets environnementaux peuvent être constatés suite à la chaleur produite par les réacteurs. Les acteurs du nucléaire drômois déclarent déjà leur candidature pour accueillir les prochains EPR de nouvelle génération.

Compétition entre le Bugey et le Tricastin :

Le choix d’implantation de deux nouveaux réacteurs nucléaires de nouvelle génération en Auvergne Rhône Alpes s’est fait entre la centrale nucléaire du Bugey dans l’Ain et celle du Tricastin dans la Drôme. Le choix du site du Bugey s’est fait sur proposition de l’exploitant EDF pour « tenir les calendriers » de relance du nucléaire promue par le gouvernement. La proximité des installations du Bugey avec le fleuve Rhône peut poser un problème environnemental.

Le Bugey est déjà prêt :

La centrale du Bugey était déjà prévue pour accueillir l’EPR 2 et s’était préparée depuis plusieurs années pour cette implantation. Le choix du site s’est donc fait sur des « enjeux techniques » pour « tenir les calendriers » de relance du nucléaire promue par le gouvernement. EDF prévoit une mise en service en 2035 pour la première paire à Penly, dès 2038 pour la deuxième à Gravelines (Normandie), et dès 2042 pour la troisième paire au Bugey.

Un Rhône en surchauffe ?

La faible demande en électricité a conduit EDF à arrêter le réacteur n°3 du Bugey en raison de la hausse des températures du fleuve. Depuis plusieurs années, sécheresses et canicules forcent EDF à réduire la production d’électricité dans certaines de ses centrales, pour réduire les rejets d’eau chaude dans des rivières plus basses ou déjà réchauffées. Le ministère de la Transition énergétique a renvoyé aux travaux d’EDF pour adapter son parc au changement climatique et pour identifier les sites les plus pertinents, car la question de l’approvisionnement en eau et sa continuité, même dans les décennies qui viennent avec le réchauffement climatique, est regardée de très près.

source originale : france3-regions.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA