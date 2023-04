Céline Dion révèle « Love Again », chanson d’une comédie romantique jouant son propre rôle

Le disque entier sortira le 12 mai et inclura « cinq morceaux inédits » du chanteur. Quant au long métrage, il sera lancé le 7 juin en France.

Elle est revenue. Le 13 avril, Céline Dion a dévoilé Love Again, une chanson tirée de la bande originale qu’elle a composée pour la comédie romantique Love Again : un peu, beaucoup, passionnément. Ce long métrage réalisé par Jim Strouse sortira le 5 mai aux États-Unis et le 7 juin en France. La chanteuse canadienne est également coproductrice du film et y fait sa première apparition au cinéma.

Dans le film, Céline Dion joue… Céline Dion. Mira Ray (Priyanka Chopra Jonas) envoie des messages romantiques au numéro de téléphone professionnel de son fiancé disparu. Elle ignore que le numéro a été réattribué à un journaliste, Rob Burns (Sam Heughan), qui va s’adresser à la star québécoise, dont il doit écrire le portrait, pour conquérir le cœur de sa mystérieuse correspondante.

Love Again, une chanson typique de Céline Dion, est une excellente introduction pour le film. Le titre évoque la douleur de la séparation et le deuil, mais se veut optimiste. Il faut apprendre à vivre sans l’être aimé, dit-elle, et la vie reprendra. Mieux encore, l’amour triomphe de tout, semble dire le refrain. Dans cette charmante ballade, Céline Dion maîtrise une voix moins puissante que dans ses chansons les plus célèbres, mais tout aussi douce et enveloppante.

L’album complet sera disponible le 12 mai et comprendra « cinq nouvelles chansons de Céline ». De nombreux teasers ont été diffusés sur Internet pour annoncer cet événement.

La dernière apparition publique de la chanteuse remonte à décembre 2022. Céline Dion avait alors annoncé qu’elle souffrait d’un « trouble neurologique très rare » qui l’obligeait à reporter sa tournée européenne prévue au printemps 2023.