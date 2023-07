Cécile Patron nommée présidente du club de handball Paimpol : dynamisme en vue !

La nouvelle saison de handball à Paimpol s’annonce riche en bouleversements et en nouveautés. À la tête du club depuis trois années, Mickaël Polin a décidé de passer le flambeau et de quitter son poste de président. Cette décision, lourde de sens, s’inscrit dans un contexte de profondes transformations au sein de l’équipe. Le club de Paimpol se prépare à entamer une nouvelle ère, et l’ensemble des membres sont conscients de l’importance des enjeux à venir. Les défis à relever sont nombreux, et les dynamiques à construire vont nécessiter une implication totale et une mobilisation générale. Mais tous les passionnés de handball de Paimpol sont prêts à s’engager dans cette aventure excitante, et à mettre leur talent et leur énergie au service de leur passion commune. Les ambitions sont grandes, et les attentes nombreuses, mais le club de Paimpol est prêt à relever le défi !

Le club de handball de Paimpol en pleine expansion

Le club de handball de Paimpol est fier de pouvoir compter sur une équipe féminine en Prénationale. Cette montée en division supérieure est le point d’orgue du bilan positif de Mickaël Polin en tant que président. Cette réussite n’est pas surprenante avec une équipe constituée il y a deux ans de jeunes bien formés par Pierre-Yves Bouchon qui insuffle une dynamique positive au sein du groupe. Mais le club n’est pas au bout de ses surprises avec l’arrivée de Cécile Patron à la présidence, qui a pour ambition de professionnaliser la formation du club et de se développer.

Professionnalisation de la formation

Cécile Patron prend la suite de Mickaël Polin à la présidence du club de handball de Paimpol. Cette dernière est une ancienne joueuse et entraîneuse du club depuis plus de 20 ans. Elle souhaite mettre en place une vraie politique de professionnalisation de la formation et se développer dans les écoles. Pour cela, le club va chercher à recruter un apprenti et envisage de créer une section handball au collège. Cette politique de développement va également se tourner vers la section féminine qui a encore besoin de renforts chez les moins de 13 et 15 ans.

Tournoi de fin de saison et de rentrée

Le club de handball de Paimpol organise tous les ans un tournoi de fin de saison et de rentrée. Celui-ci se déroule sur herbe fin août et marque le début de la saison pour les dirigeants et les équipes. Ce tournoi permet de rassembler les familles et de célébrer les moments forts de la saison passée, tout en se projetant sur la nouvelle année qui commence.

Comment rejoindre le club de handball de Paimpol ?

Pour rejoindre le club de handball de Paimpol, il suffit de se rendre sur leur page Facebook ou Instagram ou d’envoyer un email à [email protected]. Le club compte actuellement 191 adhérents et est en pleine croissance avec un projet ambitieux de professionnalisation de la formation et de développement de la section féminine.

En résumé, le club de handball de Paimpol est en pleine croissance et ambitionne de professionnaliser sa formation pour continuer à se développer. Avec l’arrivée de Cécile Patron à la présidence, le club est sûr d’être entre de bonnes mains pour atteindre ses objectifs ambitieux. Rejoindre ce club prometteur est donc une opportunité pour tous les amoureux du handball dans la région de Paimpol.