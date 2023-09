« Catherine Poletti révèle les coulisses de l’Ultra-Trail du Mont-Blanc »

Au cours des vingt dernières années, une idée audacieuse est née dans l’esprit d’un couple passionné de Chamonix, et cette idée s’est transformée en l’un des événements les plus prestigieux de l’ultra-trail : l’UTMB. Depuis sa création, l’UTMB est devenue une référence incontournable dans le monde de la course de montagne, attirant les meilleurs athlètes du monde entier ainsi que de nombreux amateurs, cherchant à relever le défi des trails les plus exigeants de la planète. L’empreinte laissée par ce couple visionnaire sur le paysage du sport est incommensurable, et leur idée folle est aujourd’hui devenue une réalité époustouflante.

A la naissance de l’UTMB : une passion pour la course à pied et un terrain de jeu inexploité

L’Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB) est une course mythique de près de 170 km et 10 000 m de dénivelé positif autour du Mont-Blanc. Elle est née de la passion pour la course à pied de Catherine Poletti et de son mari Michel, originaires de Chamonix. En 2000, ils imaginent un tour du Mont-Blanc, à cheval sur trois pays, la France, l’Italie et la Suisse, à réaliser en moins de 46 heures. La première édition de l’UTMB a lieu en 2003 et rassemble 722 participants. Depuis, elle est devenue la référence mondiale dans cette discipline.

Une organisation professionnelle en constante évolution

Aujourd’hui, l’UTMB est devenue une organisation professionnelle. En vingt ans, l’événement a grandi, passant de 722 participants à environ 10 000 chaque année. L’organisation emploie environ 70 personnes qui travaillent sur 36 événements. L’UTMB est désormais une marque qui s’exporte sur tous les continents.

L’UTMB, une machine devenue trop grosse pour un milieu fragile

Si l’UTMB est devenue incontournable, pour certains, elle est aussi une machine trop grosse pour un milieu fragile comme celui du Mont-Blanc. Les inscriptions ont rapidement été restreintes à 2300 personnes pour le départ de l’épreuve reine, mais l’événement compte sept courses étalées sur une semaine, rassemblant environ 10 000 participants chaque année.

