Catherine Matausch quitte le journalisme après 40 ans d’expérience.

Lors de la diffusion du journal télévisé animé par Catherine Matausch le dimanche 2 juillet, ses pairs de France Télévisions ont choisi de saluer son exceptionnelle carrière en lui consacrant un reportage rétrospectif couvrant les quatre dernières décennies de celle-ci. Les images sélectionnées ont permis de retracer les différentes étapes de son parcours professionnel en retraçant les moments forts qui ont jalonné sa trajectoire. Des événements marquants qui ont permis à Catherine Matausch de devenir l’une des figures emblématiques de l’univers journalistique, reconnue pour son engagement et sa rigueur. Ce retour en arrière a également été l’occasion de rappeler à quel point cette pionnière a marqué sa propre génération ainsi que celle qui a suivi. Une leçon d’humilité pour ses collègues à qui elle a su transmettre ses valeurs d’éthique et de vocation à travers son propre parcours.

Enfant, Catherine Matausch rêvait de devenir une artiste, une peintre célèbre ou une photographe accomplie. Pourtant, sa carrière s’est orientée différemment et elle est devenue une star de la télévision française. Pendant plus de 30 ans, elle a imposé son style bienveillant et populaire, devenant une habituée du petit écran.

Les téléspectateurs l’apprécient pour sa personnalité charmante et sa joie de vivre contagieuse. « Elle inspire la joie de vivre, donc on est content de la regarder », commente l’un d’entre eux. Une femme ajoute : « C’est clair, c’est sans parti pris, vraiment je l’aime bien. »

Mais Catherine Matausch n’a pas toujours été une star de la télévision. Elle a commencé sa carrière à Amiens dans les années 80, où elle a travaillé comme journaliste. À l’époque, elle se distinguait déjà par son goût pour les choses artistiques. Sa persévérance a fini par payer et elle a finalement été propulsée à la présentation des journaux nationaux à Paris.

« Je dirais que c'est une belle personne, une belle âme. (…) Elle aime les gens et ça se voit », confie Laurent Delahousse.

Aujourd’hui, une page se tourne pour Catherine Matausch. Après des années passées devant les caméras, elle prend sa retraite bien méritée. Mais son sourire chaleureux et sa personnalité attachante resteront dans les mémoires de tous ceux qui ont suivi sa carrière.