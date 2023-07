Catastrophe imminente dans le Var : deux massifs fermés à cause du danger d’incendie

Ce mercredi 19 juillet 2023, le var est en proie à un risque d’incendie très inquiétant. Pour se prémunir de tout souci, les responsables ont pris la sage décision d’interdire l’accès à deux massifs forestiers. Il faut rester prudent et faire preuve d’une extrême vigilance pour éviter d’aggraver la situation. Les flammes peuvent se propager en un clin d’œil dans les zones arides et sans humidité, laissant dès lors la nature dévastée. Cela peut très rapidement dégénérer et engendrer des conséquences catastrophiques. Il est donc primordial de prendre cette mesure d’interdiction pour protéger la faune, la flore, ainsi que les habitants des alentours. Les équipes de lutte contre les incendies travaillent d’arrache-pied pour limiter l’impact de ce risque, un travail qui ne peut être effectué que s’il y a une coopération totale de la part de la population. On espère que tous les citoyens seront conscients de la gravité de la situation et que tout le monde agira avec responsabilité et bon sens. Les urgences du service du feu ont rappelé à plusieurs reprises de ne jamais laisser de débris ou des cigarettes incandescentes traîner dans la nature, car cela peut créer des étincelles, voire des flammes qui peuvent rapidement échapper à tout contrôle. Il faut donc agir vite, efficacement et de manière responsable pour éviter une crise majeure.

Forces chaleurs varoises : comment se protéger face à la vigilance orange?

Alerte orange pour le Var : les massifs fermés

Le Var est en vigilance orange ce mercredi, pour la deuxième journée consécutive. Cette vague de chaleur a une conséquence directe sur la sécurité des massifs forestiers. Ainsi, les massifs des Maures et de la Corniche des Maures sont fermés pour risque élevé d’incendie. Il est donc interdit d’y accéder, de circuler et de séjourner sur ces zones. Les autres massifs tels que les îles d’Hyères, la Sainte-Baume, le Haut-Var, les Monts Toulonnais, le Centre Var, le plateau de Canjuers et l’Esterel sont en risque sévère. Dans ces zones, il est déconseillé d’y accéder et les travaux y sont interdits, à l’exception des travaux agricoles, sylvicoles ou d’intérêt général entre 5h et 13h.

Une carte interactive pour se renseigner sur l’accès et la réglementation des travaux

Pour aider la population à mieux s’informer, une carte interactive est disponible sur le portail des services de l’État dans le Var. Jusqu’à la mi-septembre, cette carte est actualisée quotidiennement, avant 19h, pour renseigner sur les possibilités d’accès et la réglementation des travaux dans les massifs forestiers varois. Cette carte fournit également les informations sur les risques d’incendies et les mesures prises pour y faire face.

Les recommandations pour prendre soin de soi

Pour se protéger de la chaleur, la préfecture du Var recommande de limiter les activités physiques intenses, de boire régulièrement de l’eau et de s’hydrater régulièrement. Les personnes âgées, les personnes souffrant de maladies chroniques et les nourrissons sont particulièrement vulnérables face à la chaleur. La préfecture encourage donc à rester vigilant envers eux et à prendre les mesures nécessaires pour leur confort. Enfin, il est également recommandé de bien protéger son habitation en fermant les volets et en limitant les ouvertures pendant les heures les plus chaudes de la journée.

source originale : actu.fr