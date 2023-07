Catalogne : des refuges climatiques pour lutter contre la canicule ! 🔥

En terre catalane comme sur le reste du sol ibĂ©rique, la chaleur estivale bat son plein et culminera dans les jours Ă venir avec des prĂ©visions oscillant autour des 40°C. L’exĂ©cutif rĂ©gional catalan a dès lors dĂ©ployĂ© le plan de « refuges climatiques », un programme destinĂ© Ă protĂ©ger les plus fragiles d’entre nous.

Catalogne : ouverture de refuges climatiques pour lutter contre la canicule

La Catalogne et l’ensemble de l’Espagne connaissent actuellement une canicule intense avec des tempĂ©ratures attendues dĂ©passant les 40°C. Pour protĂ©ger les personnes les plus vulnĂ©rables, le gouvernement catalan a enclenchĂ© le dispositif de « refuges climatiques ». Mais qu’est-ce que c’est ? Quels sont les records de chaleur attendus ? Et qu’en est-il du risque d’incendie ?

Les refuges climatiques, qu’est-ce que c’est ?

Les refuges climatiques sont des centres sociaux et diffĂ©rentes infrastructures du gouvernement catalan rĂ©partis sur l’ensemble de la Catalogne pour offrir un espace fraĂ®cheur Ă toutes celles et ceux qui ne bĂ©nĂ©ficient pas d’Ă©quipements climatisĂ©s Ă leur domicile. Ces espaces, accessibles Ă tous et gratuits, sont intĂ©rieurs (centres sociaux, musĂ©es, bibliothèques, Ă©coles, complexes sportifs…) et extĂ©rieurs comme les parcs. Ils sont prĂ©conisĂ©s en particulier Ă l’attention d’un public vulnĂ©rable, des sĂ©niors et des jeunes enfants.

Records de chaleur attendus

Le Plan de Protection Civile de Catalogne, le PROTICAT, est dĂ©jĂ activĂ© avec des records de chaleur annoncĂ©s dès ce mardi 18 juillet 2023 sur l’ensemble du territoire et notamment la rĂ©gion Nord-Est de Girona et Nord-Ouest autour de Lleida. Des secteurs qui devraient voir leur thermomètre grimper au-dessus des 44°C dans les prochains jours.

Barcelone prévoit une température de 42°C, tandis que sur le littoral elle atteindra 35°C. Cette canicule exceptionnelle a conduit les autorités à ouvrir les portes de ses bâtiments publics aux plus vulnérables.

Risque incendie et Plan Alfa activé

Dès ce mardi, le niveau 3 du Plan Alfa sera déclenché, le niveau le plus haut, dans une cinquantaine de communes de huit régions pour cause de risques incendies forestiers très élevés. Les accès aux espaces naturels du Garraf, du Cap de Creus ou des Albères sont ainsi limités.

Cette annĂ©e, Barcelone ouvre 227 refuges rĂ©partis sur dix districts. 74 centres sociaux, 46 bibliothèques et 49 parcs et jardins sont au nombre des espaces mis Ă disposition des personnes les plus vulnĂ©rables. Des sites aux accès payants, comme le MusĂ©e d’Art Contemporain de Barcelone (MACBA) et le Centre de Culture Contemporaine, ont Ă©galement rĂ©servĂ© un espace d’accueil gratuit pour les personnes cherchant Ă se protĂ©ger de la chaleur. Girona, quant Ă elle, annonce la mise en service de 32 refuges climatiques, intĂ©rieurs et extĂ©rieurs.

source originale : La Pause Info.fr