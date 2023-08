Casting pour film avec Darmon, Lauby et Bourdon à Brest. Cherche figurants.

Si tu es passionné de cinéma et que tu souhaites faire partie intégrante d’un long métrage, cette annonce est faite pour toi ! Les producteurs du film « A l’ancienne », qui se tourne en ce moment même dans le Finistère, sont à la recherche de figurants. Et pas n’importe lesquels ! En effet, les célèbres acteurs Didier Bourdon, Gérard Darmon et Chantal Lauby interpréteront les rôles principaux. Si tu as plus de 16 ans et que tu es libre le jour du casting, ne rate pas cette opportunité incroyable de jouer aux côtés de grandes stars du cinéma français. C’est à Brest que l’audition aura lieu. Alors prépare-toi, entraîne-toi et fonce ! Qui sait, peut-être seras-tu la révélation de ce film tant attendu.

Casting pour le film « A l’ancienne »

La recherche de figurants a été lancée pour le film « A l’ancienne » tourné dans le Finistère avec la participation de Didier Bourdon, Gérard Darmon, et Chantal Lauby. CastProd recherche plusieurs figurants pour jouer les rôles de passants, de voyageurs, de pêcheurs ou encore de clients de bistrot âgés de plus de 16 ans.

Synopsis du film et lieux de tournage

Le film est réalisé par Hervé Mimran et se déroule sur une petite île imaginaire, Kervanaël, située près des côtes bretonnes. La vie sur l’île est paisible jusqu’à ce qu’un événement extraordinaire vienne la bouleverser. Le tournage sera effectué entre début septembre et fin octobre dans le Finistère, notamment à Landévennec, Crozon, Cap Sizun et Brest.

Profil des figurants recherchés et rémunération

CastProd recherche des hommes et des femmes de tous âges pour jouer des rôles de passants et de clients de bistrot. Des profils avec des caractéristiques physiques fortes comme des tatouages ou des piercings sont également recherchés. Le tarif de rémunération est de 105 euros brut par jour, conformément à la Convention collective de la production cinématographique. Pour postuler, les modalités sont disponibles sur le site de CASTPROD.com.

source originale : france3-regions.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA