Casse Loir-et-Cher : pièces automobiles toutes à 15 euros

Dans un contexte d’inflation grandissante, une entreprise de démontage automobile située dans le département du Loir-et-Cher met en vente une multitude de pièces de véhicules pour un tarif fixe de 15 euros seulement. Cette offre exceptionnelle attire aussi bien les amateurs de mécanique que les experts du secteur, venus profiter de ces opportunités économiques alléchantes.

Le vendredi 9 juin, des centaines de passionnés, de bricoleurs, de familles et même de professionnels se sont rendus à Gièvres, dans une casse située dans le Loir-et-Cher, pour participer à une foire où toutes les pièces sont vendues à 15 euros. Munis de brouettes et de boîtes à outils, ils démontent les pièces qu’ils convoitent. Avec un chronomètre à la main, Jordan Salgado, un client habitué à la mécanique, n’a pas une seconde à perdre et démonte tout sur son passage.

15 euros seulement pour un démarreur qui coûte normalement 500 euros

Afin d’aider les participants à s’orienter, des employés sont présents pour guider les bricoleurs. Olivier, accompagné de sa fille, est venu à la recherche d’un démarreur pour sa voiture tombée en panne au cours de la semaine. En temps normal, la pièce coûte 500 euros dans les commerces, mais ici, elle est vendue pour seulement 15 euros. Cependant, il est à noter que la pièce n’est pas tout à fait la même. Nelson Jourdin, directeur de Caréco Gièvres, explique que les fins de mois sont de plus en plus difficiles à cause de l’inflation et que certains attendent spécialement cette foire pour acheter des objets tels que des moteurs, des portes, etc.