Casper Ruud bat Holger Rune à Roland-Garros 2023, affrontera Alexander Zverev en demi-finales

Le joueur de tennis norvégien, qui avait atteint la finale lors de la précédente édition, s’est qualifié une nouvelle fois pour les demi-finales de Roland-Garros ce mercredi.

La bataille a été rude entre les Scandinaves pour conclure les quarts de finale masculins de Roland-Garros, le mercredi 7 juin. Heureusement, moins intense que l’époque des Vikings, mais tout de même féroce entre le Norvégien Casper Ruud et le jeune loup danois Holger Rune, finalement dompté (6-1, 6-2, 3-6, 6-3). Durant 2h44, ce combat passionné a opposé deux hommes qui ne s’apprécient guère – ils ne l’avaient d’ailleurs pas caché l’an dernier sur le même terrain – lors du même stade de la compétition.

Un an plus tard, pour ces retrouvailles glaciales entre Nordiques, c’est Casper Ruud qui est de nouveau sorti victorieux sur la terre battue de la porte d’Auteuil, et se hisse en demi-finales.

Lorsque le public du Chatrier scande votre nom malgré les inconvénients, ce n’est pas nécessairement une bénédiction. Le plus souvent, c’est parce qu’il soutient l’outsider, celui qui est en difficulté. Ce fut encore le cas ce mercredi soir, alors qu’Holger Rune était un genou à terre après deux sets, complètement dépassé par Casper Ruud. Le Norvégien venait en effet de conclure le deuxième set en un peu plus d’une heure (6-1, 6-2), et le public, davantage par inquiétude pour le Danois qu’amour pour lui, était préoccupé par l’imminence d’un autre match expéditif. « On n’a pas payé pour ça », lançait même un spectateur, moins diplomate que les autres.

Ruud, la force tranquille

Ce qui a fait la différence, c’est qu’Holger Rune a réussi à transformer ce soutien de circonstance en force. En célébrant clairement chaque point gagné, le Danois s’est attiré la faveur du public, et l’énergie de la foule lui a redonné vie. Transformé, il a ainsi remporté le troisième set (6-3), en prenant enfin le jeu à son compte. Séduits par le côté showman du Danois, les spectateurs se sont pris au jeu. Mais la force de Rune est aussi sa faiblesse, ce dernier cherchant un peu trop à briller parfois. Face à Ruud, il a ainsi trop souvent cherché le coup parfait, plutôt que le coup gagnant, ce qui explique une grande partie de ses fautes directes (18 dans le seul premier set). Un péché de jeunesse, sans doute.

Lorsque le Chatrier s’est calmé, au début du quatrième set, l’imprécision et la maladresse de Rune sont revenues en force. Comme si son niveau du soir dépendait du nombre de décibels en tribune. De l’autre côté du filet, Casper Ruud n’a jamais dévié de sa trajectoire. Certes, le Norvégien est moins flamboyant, mais il a été plus performant, plus fiable et plus intelligent. D’ailleurs, les échanges les plus longs de la soirée ont souvent penché en sa faveur. Même lorsque le vent a tourné, Ruud est resté calme, stoïque, concentré sur son match, contrairement à Rune qui est parti réprimander l’arbitre sur un break stupide concédé dans le quatrième set.

Comme l’année dernière, c’est donc le Norvégien qui a triomphé du Danois, aux portes du dernier carré, malgré l’avantage psychologique pris il y a quelques semaines par Rune en demi-finales du tournoi de Rome. Pour retrouver la finale de Roland-Garros, un an après sa défaite contre Rafael Nadal, Casper Ruud devra cette fois venir à bout du revenant Alexander Zverev.