CARTE: Destruction du barrage de Kakhovka en Ukraine – localisation des zones inondables

Un barrage d’eau conséquent situé dans le sud de l’Ukraine a subi d’importantes destructions partielles, provoquant ainsi des dommages et des déplacements de populations en aval.

Un désastre écologique et humain. La destruction partielle du barrage de Kakhovka, mardi 6 juin, a causé une inondation sans précédent en Ukraine. Les eaux ont déjà envahi les berges de plusieurs des 80 localités situées dans la zone à risque. Le niveau du réservoir de Kakhovka diminue rapidement, d’environ 5 cm par heure. Les autorités ukrainiennes organisent donc rapidement des évacuations de la population sur la rive occidentale.

En tout, 16 000 personnes doivent être rapidement mises en sécurité, selon le Premier ministre ukrainien Denys Chmyhal. Moscou estime de son côté que « plus de 22 000 personnes » sont concernées dans 14 localités, mais que « la situation est entièrement sous contrôle ». Des évacuations ont lieu sur les deux rives du fleuve, tandis que l’eau commence à envahir des habitations. La zone potentiellement inondable est marquée en gris sur la carte ci-dessous.

Cet événement sans précédent soulève des questions concernant la centrale nucléaire de Zaporijjia, située à Enerhodar, qui puise son eau dans le réservoir pour assurer son refroidissement. Le niveau était encore de 16,6 m mardi matin, mais l’opération deviendra impossible en dessous de 12,7 m, précise l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA). Cette dernière considère toutefois qu’il n’y a pas de risque immédiat. Comme l’a rappelé Petro Kotin, le président de la compagnie Energoatom, la centrale dispose de son propre bassin de refroidissement, séparé du réservoir et situé plus en hauteur. Les réacteurs étant à l’arrêt depuis longtemps, « le bassin suffira à l’alimentation en eau pendant des mois ».

Inquiétudes pour l’eau potable

La destruction du barrage fait également peser une menace sur l’approvisionnement en eau. Le Conseil de défense et de sécurité nationale d’Ukraine a ordonné la distribution d’eau potable dans la région, pour toutes les villes et villages alimentés par le réservoir de Kakhovka. Elle devrait également provoquer d’importantes difficultés pour l’approvisionnement en eau de la Crimée, via le canal de la Crimée du Nord, que Kiev veut reconquérir.

Enfin, sur le plan environnemental, au moins 150 tonnes d’huile moteur ont été déversées dans le Dnipro, annonce la présidence ukrainienne (en ukrainien), et plus de 300 tonnes pourraient encore se déverser dans le fleuve. Le parquet régional de Kherson a ouvert une enquête préliminaire pour « écocide » et « violation des lois et coutumes de la guerre ». « Des écosystèmes entiers sont confrontés à des dégâts à long terme et irréversibles à cause des inondations », a dénoncé Dmytro Kuleba, le ministre des Affaires étrangères ukrainien.