Carlos Alcaraz, phénomène de Roland-Garros 2023 : puissance et variations décryptées

L’Espagnol sera opposé à Novak Djokovic ce vendredi dans le cadre de la demi-finale du tournoi de Roland-Garros, afin de se qualifier pour la finale. Si le numéro un mondial parvient à vaincre son adversaire en demi-finale, ce sera sa toute première finale en terre parisienne.

Dans les tribunes de Roland-Garros, une vague presque animale anime le public à chaque match depuis le début du tournoi. La dernière victime de ce phénomène, Stefanos Tsitsipas, a semblé presque vexé en conférence de presse après sa défaite en quart de finale face à l’Espagnol Carlos Alcaraz. Ce dernier a écrasé tous ses adversaires sur sa route, laissant une impression de domination totale. Avant sa demi-finale contre Novak Djokovic, prévue pour le vendredi 9 juin, le numéro 1 mondial devra affronter une partie de l’histoire du tennis, sans doute la plus prestigieuse.

Des variations de puissance

Carlos Alcaraz est bien sûr Espagnol et excelle sur terre battue, mais la comparaison s’arrête là avec le tenant du titre à Roland-Garros. Arnaud Clément, consultant pour Franceinfo: sport, affirme: « Quand Rafael Nadal et Roger Federer sont arrivés, on ne les a pas comparés à d’autres, il fait partie de cette trempe de joueurs ». De ses deux aînés, Alcaraz a hérité de la puissance dans les bras, qui impressionne autant en réalité qu’à la télévision, d’après Kim Clijsters, ancienne n°1 mondiale et deux fois finaliste à Paris. En coup droit, le geste est certes moins spectaculaire qu’un Nadal, mais la puissance qui en ressort rend sa balle presque unique. Arnaud Clément ajoute: « Elle est rapide et lourde aussi à la fois. Et il arrive à varier sa qualité de balle. Il y a très peu de joueurs qui en sont capables ».

Carlos Alcaraz doit une grande partie de sa victoire à sa capacité à varier son jeu, déstabilisant ainsi ses adversaires. « Beaucoup font la même chose alors que lui est capable de tout faire », résume Sergi Bruguera, double vainqueur à Roland-Garros. L’Espagnol possède une palette de coups très complète, sans véritable point faible.

Le « tueur » souriant

Face à Novak Djokovic en demi-finale, le n°1 mondial représentera un véritable test pour mesurer la capacité d’Alcaraz à garder le cap. Depuis le début du tournoi, le Serbe a remporté cinq tie-breaks sur cinq. La dimension physique sera également importante pour Alcaraz, dont le « côté punchy » rend son jeu très exigeant. L’Espagnol peut cependant compter sur son sourire, une fraîcheur et une décontraction qui l’aident à garder les idées claires et à faire les bons choix dans les moments difficiles.

Carlos Alcaraz, 20 ans, apporte son énergie et sa bonne humeur sur les courts depuis trois ans, faisant à la fois la joie et la frustration de ses adversaires. Ainsi, Stefanos Tsitsipas l’avait remercié pour son attitude quelques semaines avant de voir sa défaite à Roland-Garros. Le jeune Espagnol a expliqué son sourire en disant : « Je gagne toujours parce que je souris. Et j’ai toujours dit que pour moi, sourire, c’est la clé de toutes les portes ». Néanmoins, derrière cette image de gentillesse se cache un joueur redoutable sur le terrain : « Ça reste un tueur sur le terrain. Il est attendu à chaque Grand Chelem et il s’est ouvert à certaines déclarations en disant qu’il veut devenir le meilleur joueur de tous les temps », rappelle Arnaud Clément. Face à Novak Djokovic, un véritable monument l’attend, sourire aux lèvres.