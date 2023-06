Carlos Alcaraz : « Crampes dues à la tension et l’intensité » après la demi-finale Roland-Garros 2023

Le leader mondial, ayant fourni une excellente résistance à Novak Djokovic lors des deux premiers sets, a par la suite été victime de crampes et a perdu en demi-finales de Roland-Garros, vendredi.

Carlos Alcaraz est arrivé en conférence de presse avec un grand sourire, malgré sa défaite en demi-finale de Roland-Garros un peu plus tôt. Le vendredi 9 juin, il a mentionné sa nervosité comme étant la cause principale des crampes qui l’ont touché dès le début du troisième set. Selon lui, l’intensité et la demande physique pour faire face à Novak Djokovic ont également joué un rôle.

« Je dois tirer des leçons de cette expérience ». Alcaraz, bien qu’extrêmement déçu de ne pas avoir résisté à Djokovic, a répété à plusieurs reprises lors de la conférence de presse que cette situation lui servirait de leçon pour l’avenir. « C’était très éprouvant et j’ai ressenti des crampes dans tout mon corps. Ça a commencé avec les bras, puis les jambes à la fin du deuxième set, et enfin tout mon corps au début du troisième set », a-t-il expliqué.

Selon Alcaraz, ce sont les crampes dues à « énormément de tension et d’intensité dans les deux premiers sets, avec de nombreux échanges très difficiles, des amortis, et des sprints » qui sont à l’origine de ses problèmes. Et si la présence de son adversaire Djokovic avait un impact? « Oui, probablement, » répond Alcaraz. « Il y a toujours de la nervosité lorsqu’on joue en demi-finale d’un tournoi du Grand Chelem, mais cela est d’autant plus vrai contre Novak. Il exige toujours un effort maximal […] Je n’avais jamais ressenti autant de tension auparavant ».

Malgré ses crampes, Alcaraz n’a jamais voulu abandonner. « Personne dans mon entourage ne m’a demandé de renoncer. Nous avons cherché des solutions, car nous étions en demi-finale d’un tournoi du Grand Chelem, et cela aurait été encore plus douloureux d’abandonner », a-t-il affirmé. « Dans le quatrième set, je pensais avoir 1% de chance de gagner et je voulais m’accrocher, mais affronter Novak dans ces conditions physiques est très difficile. »

« Il était pour la première fois de sa carrière le favori d’un tournoi du Grand Chelem »

Novak Djokovic, de l’autre côté du terrain, n’a pas remarqué les problèmes physiques de son adversaire. « En général, on regarde de l’autre côté du filet pour voir des signes, mais j’étais moi-même en difficulté à la fin du deuxième set, donc je n’ai rien vu. Il se déplaçait bien, frappait bien, puis j’ai remarqué qu’il essayait de se détendre au niveau des mains au début du deuxième set », a raconté le joueur serbe. « J’ai moi-même vécu des crampes à plusieurs reprises, je peux donc comprendre ce qu’il ressentait. Quant à sa nervosité, c’est la première fois de sa carrière qu’il était favori dans un tournoi du Grand Chelem, cela a peut-être joué, c’est une partie de l’apprentissage », a-t-il ajouté.

Djokovic, qui a réussi à rester concentré pour conclure le match, s’est félicité d’avoir joué avec « un niveau de tennis très élevé ». À la fin de la rencontre, il a essayé de réconforter son jeune adversaire : « Je lui ai dit qu’il avait encore du temps devant lui et qu’il remporterait Roland-Garros plusieurs fois dans le futur. C’est un joueur très talentueux et complet, le plus jeune numéro 1 mondial de l’histoire, donc l’avenir lui est prometteur ». Le Serbe, qualifié pour la finale, tentera dimanche de devenir le premier homme à remporter 23 titres en tournois du Grand Chelem.