Carla Kirsch : la cuisine traditionnelle mexicaine à Lyon.

Les bouchons ne sont pas le seul sujet de discussion à Lyon. Une jeune femme issue du Mexique s’impose sur la scène locale et est déjà remarquée parmi les experts culinaires. Carla Kirsh est une personne qui attire l’attention, faisant parler d’elle pour son talent et sa passion pour la cuisine. Ses plats suaves et exotiques ont conquis le palais des Lyonnais, propulsant ainsi la jeune femme dans le viseur des grands noms de la gastronomie. Gault et Millau ont également jeté leur dévolu sur elle, appuyant sa reconnaissance auprès des amateurs les plus pointus. C’est un talent qui s’annonce prometteur et qui ravit les papilles. Lyon peut donc se targuer d’avoir en son sein une ambassadrice culinaire unique, capable de faire voyager ses convives au-delà des frontières.

Carla Kirsch, la passion de la cuisine mexicaine à Lyon

Carla Kirsch a découvert sa passion pour la cuisine dès son plus jeune âge, inspirée par la cuisine de sa mère au Mexique. Elle a suivi une formation initiale dans son pays natal et a obtenu un CAP avant de suivre les conseils de son père et de partir étudier les techniques culinaires à Lyon, en France. Les rencontres avec d’autres chefs et ses apprentissages lui ont permis d’ouvrir son propre restaurant à Lyon où elle propose la cuisine traditionnelle mexicaine.

Un choix de vie entre médecine et cuisine

Le père de Carla Kirsch l’avait dissuadée de faire des études de médecine, trouvant cette profession trop chronophage et compliquée pour une vie de famille. C’est ainsi qu’elle s’est tournée vers la cuisine, une profession tout aussi passionnante mais tout autant prenante. Pourtant, elle ne regrette rien de son choix ni de sa vie passée en France, ni de sa profession de cheffe, ni de l’aventure entrepreneuriale qu’elle a menée avec son compagnon Vincent Gerbelli en achetant le restaurant Alebrije. Le restaurant est devenu un temple de la cuisine mexicaine à Lyon.

Aleprije : une source d’inspiration mexicaine

Le restaurant Aleprijé, Liu et Lyon est une source de fierté pour Carlos Kirsch et Vincent Gerbelli. Ils ont choisi de nommer leur restaurant en hommage aux Aleprijes, des pièces d’artisanat culinaire venues de leur Mexique natal. Le nom évoque les valeurs des artisans de la cuisine et des producteurs. Ils offrent un menu complet qui allie subtilement des ingrédients mexicains et français. Dans leur quête des ingrédients de qualité exceptionnelle, Carlos et Vincent ont des fournisseurs locaux et des producteurs français pour la plupart de leurs produits. Ils continuent toutefois de puiser dans leurs souvenirs et leurs liens culturels pour associer des ingrédients de la gastronomie mexicaine dans leur menu.

Le pasilla fumé, un ingrédient rare

Carlos Kirsch et quelques autres chefs ont pris l’habitude d’utiliser un ingrédient rare dans l’un de leurs plats, le pasilla fumé. Pour trouver cette épice particulière, Carlos fait appel à une amie qui vit au Mexique, Illiana Diaz, une cuisinière qui a créé une entreprise durable pour trouver et collecter une espèce rare dans les forêts de Chiapas. En choisissant cet ingrédient rare et cher, Carlos aide des familles indigènes à continuer de vivre de leur production, génération après génération. Le pasilla fumé est utilisé dans un des plats de l’été proposé par la cheffe.

Carla Kirsch est une vraie passionnée de la cuisine et son restaurant, Alebrije, est une ode à la gastronomie mexicaine moderne. Elle utilise des ingrédients de qualité, locaux et étrangers, pour créer des plats magnifiquement conçus. Alebrije, c’est un endroit à visiter pour découvrir les saveurs et les arômes du Mexique à Lyon.