Cannes 2023 : Sélection de films cosmopolite pour la 76e édition, annonce Knobloch

La présidente nouvellement nommée du Festival de Cannes, Iris Knobloch, ainsi que son délégué général Thierry Frémaux, ont révélé jeudi la liste des films sélectionnés pour la 76ème édition de ce prestigieux événement cinématographique. Cette année, le festival se veut plus concentré et encore davantage tourné vers l’international, avec une représentation croissante du nombre de pays participants.

Iris Knobloch, ancienne directrice de Warner Bros France, a pris ses fonctions de présidente du Festival de Cannes lors de l’annonce de la sélection de la 76e édition, qui se déroulera du 16 au 27 mai. Elle succède ainsi à Pierre Lescure. Thierry Frémaux, délégué général du Festival, a présenté la liste des 19 films en compétition pour le moment, dont trois français, en attendant l’annonce de deux autres œuvres prochainement.

Le grand nombre de coproductions permet à un nombre croissant de pays d’être représentés à Cannes, notamment grâce à la nationalité des réalisateurs. La tendance à l’ouverture sur les cinémas du monde semble encore s’élargir cette année, malgré le peu d’informations disponibles sur les films, surtout pour les nouveaux venus à Cannes.

Présence américaine, Italie prospère et France féminine

Les États-Unis confirment leur retour au Festival avec deux films : « Asteroïd City » de Wes Anderson et « May December » de Todd Haynes. Un troisième film, « Killers of the Flower Moon » de Martin Scorsese, pourrait être ajouté en compétition si la Paramount donne son accord. L’Italie est également très présente avec trois films : « Il Sol dell’avvenire (Vers un avenir radieux) » de Nanni Moretti, « La Chimère » d’Alice Rohrwacher et « Rapito (Le Rapt) » de Marco Bellochio.

La France compte pour le moment trois films en compétition, dont deux réalisés par des femmes. Catherine Breillat présente « L’Été dernier », tandis que Justine Triet propose « Anatomie d’une chute ». Trần Anh Hùng présente « La Passion de Dodin Bouffant », sur la gastronomie du XIXe siècle.

Compétition cosmopolite

Treize pays présenteront leurs films lors de cette 76e édition, avec notamment une première participation de la Mongolie dans la section « Un certain regard » avec « Hoppeles » de Kim Chang-hoon. Le continent africain sera représenté par six films dans les différentes sections, dont « Banel et Adama » de Ramata-Toulaye Sy, qui raconte une passion entravée par les conventions.

La Tunisie sera présente à Cannes avec le film « Filles d’Olfa » de la réalisatrice documentaire tunisienne Kaouther Ben Hania. Nuri Bilge Ceylan, habitué du Festival, présentera « Les Herbes sèches », tandis que Karim Aïnouz représentera le Brésil avec « Firebrand », un film historique sur Catherine Parr.

Europe du Nord

La Finlande sera représentée par le film « Les Feuilles mortes » de Aki Kaurismäki, et l’Allemagne par « Perfect Days » de Wim Wenders, qui présentera également « Le Bruit du temps » en séance spéciale, un documentaire sur l’artiste Anselm Kiefer. La Grande-Bretagne sera quant à elle représentée par « The Old Oak » de Ken Loach et « The Zone of Interest » de Jonathan Glazer.

Un certain regard vers le monde

La section « Un certain regard » met en avant l’ouverture vers le monde avec des films de diverses nationalités. Le Maroc présente « Les Meutes » de Kamal Lazraq, et l’Iran le mystérieux « Terrestrial Verses » d’Ali Asgari et Alireza Khatami. Le Soudan sera représenté par « Goodbye Julia » de Mohamed Kordofani, et la République démocratique du Congo par « Augure » du rappeur Baloji Tshiani. L’Argentine présente « Los Delincuentes » de Rodrigo Moreno, et le Chili « Les Colons » de Felipe Galvez. Le cinéma singapourien propose « The Breaking Ice » du réalisateur Anthony Chen, tandis que l’Australie est représentée par « The New Boy » de l’aborigène Warwick Thornton.