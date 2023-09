Canicule : voici comment savoir si votre département est visé par des restrictions d’eau

Alors que la canicule continue de sévir sur une grande partie de l’Hexagone, de nombreux départements sont touchés par des restrictions d’eau. Découvrez les conseils pour économiser l’eau et les gestes à adopter en cas de restriction.

La situation actuelle des départements français

Dans plusieurs régions de France, la canicule et la sécheresse s’installent durablement. Actuellement, 71 départements sont concernés par ces phénomènes climatiques, et 22 d’entre eux ont même atteint le niveau d’alerte crise pour les restrictions d’eau, le plus haut niveau d’urgence. Face à cette situation préoccupante, il est essentiel de connaître les mesures en vigueur dans votre département et d’adopter les bons gestes pour préserver cette ressource précieuse.

Comment savoir si votre département est concerné par des restrictions d’eau ?

Pour vous informer sur les restrictions d’eau appliquées localement, le gouvernement a mis en place VigiEau, un outil en ligne qui permet à chaque citoyen de consulter rapidement les mesures en vigueur dans son département. Il suffit de se rendre sur le site officiel et de sélectionner sa région pour obtenir toutes les informations nécessaires.

Les règles à respecter en cas de restriction d’eau

Lorsque des arrêtés préfectoraux imposent des restrictions d’eau, il est important de respecter certaines règles pour préserver cette ressource essentielle à la vie. Voici quelques gestes simples à adopter :

Évitez d’arroser vos plantes et votre jardin aux heures les plus chaudes de la journée, privilégiez plutôt le soir ou tôt le matin.

Récupérez l’eau de pluie pour arroser vos plantes et votre potager. Pour cela, vous pouvez installer un récupérateur d’eau de pluie dans votre jardin ou sur votre terrasse, en veillant à respecter les règles légales.

Lavez votre voiture avec un seau et une éponge plutôt qu’au jet d’eau, et évitez de le faire trop souvent.

Économisez l’eau au quotidien en prenant des douches plutôt que des bains, en limitant la durée de vos douches, et en fermant le robinet pendant que vous vous brossez les dents.

Les boissons à privilégier et celles à éviter en cas de canicule

Pendant la canicule, il est important de bien s’hydrater pour éviter la déshydratation. Cependant, toutes les boissons ne sont pas bonnes à consommer lorsque les températures grimpent. Voici quelques conseils pour bien choisir vos boissons en période de forte chaleur :

Privilégiez l’eau, la meilleure boisson pour vous hydrater efficacement et maintenir une température corporelle adéquate. Les médecins recommandent de boire 1,5 à 2 litres d’eau par jour.

Optez pour des boissons fraîches mais pas glacées, qui peuvent provoquer un choc thermique et aggraver la sensation de soif.

Évitez les sodas et autres boissons sucrées, qui favorisent la déshydratation en augmentant l’élimination de l’eau par les reins.

Laissez de côté l’alcool, qui a également un effet diurétique et accroît la déshydratation.

En période de canicule et de sécheresse, il est essentiel de rester informé des mesures en vigueur dans votre département et d’adopter les bons gestes pour préserver l’eau et vous protéger des risques liés aux fortes chaleurs. N’hésitez pas à consulter régulièrement les sources officielles comme VigiEau pour vous tenir informé et adapter vos habitudes en conséquence.