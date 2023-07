Canicule : Les astuces des sportifs pour survivre

Avec l’arrivée des températures accablantes dans la région sud-est de la France, s’adonner à une routine sportive peut devenir une tâche ardue, voire mettant en danger les pratiquants amateurs. Nous avons pu rencontrer des champions de renom et un kinésithérapeute éminent, en plein cœur du stade Philippidès de Montpellier. Les astuces permettant de pratiquer en toute sécurité quand il fait chaud ont été soulevées lors de cet entretien, ainsi que les mesures à prendre en cas de surchauffe corporelle. Les experts ont partagé leurs opinions quant aux disciplines sportives idéales pour cette période caniculaire, impartissant différentes recommandations en termes d’horaires et de conditions d’exercice. Une rencontre instructive à souhait pour tous ceux qui souhaitent continuer leur pratique sportive en toute sécurité durant les périodes de canicule.

Chaleur et sport : conseils des professionnels pour s’entraîner en toute sécurité

Avec les fortes chaleurs qui sévissent en été dans certaines régions de la France, il peut être dangereux de pratiquer une activité physique en extérieur. Que faut-il faire pour continuer à s’entraîner tout en évitant les risques pour sa santé ? Rencontre avec des spécialistes.

Réduire l’effort

Il est important de se montrer raisonnable et de limiter l’intensité de l’exercice pour éviter toute surchauffe du corps. Les sportifs professionnels le savent et adaptent leur entraînement en conséquence, comme nous l’a expliqué Rénelle Lamote, quadruple championne de France du 800 mètres : « C’est sous cette température-là que je me sens la plus efficace ». Toutefois, les amateurs ont également leur rôle à jouer et peuvent choisir de partir tôt le matin pour éviter les heures les plus chaudes de la journée, comme l’ont constaté deux journalistes de La Pause Info Occitanie.

De l’eau tempérée et des minéraux

Boire régulièrement est crucial pour éviter la déshydratation, le coup de chaleur ou l’hyperthermie. Nicolas Vidamant, kinésithérapeute et ostéopathe, conseille de boire de l’eau tempérée et non pas trop froide, puisque cela peut entraîner une contraction des vaisseaux sanguins. Pour les sportifs de haut niveau, il préconise également d’ajouter des minéraux, notamment du sel. Il est également recommandé de boire régulièrement, avec au moins un à deux verres d’eau toutes les 20 minutes.

Prendre soin de soi après l’effort

Enfin, après l’effort, il est primordial de prendre le temps de récupérer et de bien s’hydrater. Le corps a besoin de temps pour se rétablir, surtout après une séance d’entraînement sous une forte chaleur. Les professionnels conseillent également de prendre une douche tiède plutôt que froide, afin de ne pas choquer le corps en changeant trop brusquement de température.

Ainsi, en suivant certains conseils, il est possible de pratiquer une activité physique en toute sécurité, même sous une forte chaleur. Toutefois, il est important de bien s’écouter, de ne pas se forcer et de ne pas hésiter à demander conseil à un professionnel de santé si nécessaire.

source originale : france3-regions.francetvinfo.fr