Canicule extrême en Méditerranée : l’Espagne sur le qui-vive !

Mardi dernier, les autorités espagnoles ont pris des mesures drastiques face à une vague de chaleur sans précédent. Ainsi, plusieurs régions du pays ont été placées en alerte rouge, ce qui signifie que le danger est jugé extrême. En effet, les températures ont atteint des records dans certaines parties de l’Espagne, avec des pics dépassant les 40 degrés Celsius. Cette chaleur étouffante a également exacerbé un autre danger : les incendies. Les pompiers ont ainsi été mobilisés dans l’archipel des Canaries, où un feu dévastateur a déjà causé la destruction de plus de 3.500 hectares de forêt. Bien que des efforts aient été déployés pour contenir les flammes, la situation demeure critique. En somme, la situation est préoccupante et nécessite une grande vigilance de tous les citoyens, ainsi que des mesures de protection et de prévention adaptées.

La canicule et les incendies ravagent l’Espagne

L’Espagne est actuellement en proie à une vague de chaleur intense, accompagnée d’un risque d’incendie très élevé. Plusieurs régions, dont la Catalogne, l’Aragon et les Baléares ont été placées en alerte rouge par l’Agence météorologique espagnole (Aemet) en raison des températures extrêmes oscillant entre 38°C et 44°C. Cette vague de chaleur est la troisième de l’été, mais aussi la plus intense.

Des températures nocturnes particulièrement torrides ont été enregistrées à Madrid. Les autorités ont insisté sur l’importance de prendre des précautions, notamment de rester chez soi pendant les heures les plus chaudes de la journée et de se rafraîchir avec des serviettes humides.

Dans ce contexte, les pompiers espagnols continuent de lutter contre un incendie de forêt ayant ravagé plus de 3.500 hectares dans l’archipel des Canaries depuis samedi. Plus de 4.000 personnes ont dû être évacuées temporairement, et les autorités craignent une dégradation de la qualité de l’air due aux particules en suspension.

Malgré des prévisions initiales annonçant un pic de température de 47°C à Villarrobledo (sud), battant ainsi le record absolu de 47,6 degrés mesuré en Andalousie le 14 août dernier, l’Aemet a invalidé ce chiffre mardi matin, le qualifiant de « douteux ».

La situation reste donc préoccupante en Espagne, qui est actuellement touchée par cette vague de chaleur intense ainsi que par le risque élevé d’incendie. Il est donc important de suivre les consignes des autorités pour éviter d’éventuels dangers.

source originale : La Pause Info.fr