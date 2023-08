Canicule extrême en Haute-Savoie: jusqu’à 38°C ce week-end! 🌡️🔥

Le week-end dans la région d’Haute-Savoie sera marqué par la persistance des températures élevées, avec des pics locaux pouvant grimper jusqu’à 38°C. La canicule qui frappe cette partie de la France sera de mise, avertissant les habitants locaux de prendre les précautions nécessaires pour minimiser les risques de coups de chaleur et autres maux associés à ces hautes températures. Les journées chaudes et ensoleillées ne seront pas de tout repos, et il est recommandé de limiter les activités en extérieur pendant les heures les plus chaudes de la journée. Les résidents et les visiteurs devront prendre soin de l’hydratation et se rafraîchir autant que possible pour mieux supporter cette vague de chaleur fulgurante.

La Haute-Savoie placée en vigilance orange à la canicule

Depuis lundi 14 août, la Haute-Savoie est en vigilance orange à la canicule. Ce week-end des 19 et 20 août, les fortes chaleurs vont continuer de persister dans le département.

Des températures pouvant atteindre jusqu’à 38°C localement

Météo France prévoit des températures élevées allant jusqu’à 38°C localement sur le territoire, avec des maximums de chaleur dans les communes de l’ouest du département, situées à plus faible altitude, telles que Seyssel, Annecy ou Rumilly. Les nuits resteront également chaudes, avec des températures ne descendant guère en dessous de 18 à 20°C pour la majorité des communes.

Les gestes à adopter pour se protéger et un numéro vert

La préfecture de Haute-Savoie appelle à la vigilance et rappelle les gestes à adopter pour se protéger de la chaleur. La vigilance ORSEC niveau orange est maintenue, permettant la mobilisation de l’ensemble des services et agences de l’État pour mettre en place les mesures et actions de prévention et de prise en charge de la population, en particulier les personnes fragiles et vulnérables. Elle rappelle également le numéro vert mis en place par le gouvernement pour l’épisode de canicule (0800 06 66 66).

source originale : actu.fr

mode d’écriture : automatique par IA