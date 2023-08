Cancer survivors spread happiness in inspiring video

L’épanouissement des relations entre les habitants des campagnes souffrant de cancer et les professionnels médicaux constitue l’enjeu à résoudre des « journées joyeuses contre le cancer ». On peut prendre l’exemple de Castelnau Montratier, petit village niché dans le département du Lot. Cette action a pour but de rendre plus simples les échanges entre les patients atteints de cancer et les médecins, pour leur donner une perspective plus optimiste face à leur état de santé. Les « journées joyeuses contre le cancer » sont essentiellement liées aux activités ludiques et culturelles pour permettre aux patients d’exprimer leur ressenti et évoquer leurs douleurs, dans une atmosphère détendue, propice à la confidence. Finalement, les moments de discussion politique et scientifique permettent de soulever des problématiques importantes et de trouver des solutions adaptées aux spécificités rurales. Le but est de trouver le plus rapidement possible une solution fiable pour que les patients atteints de cancer puissent profiter d’une qualité de soins égale aux standards urbains.

Des journées pour faciliter les rapports entre les personnes atteintes de cancer et le corps médical en milieu rural

L’association Phil’Anthrope organise depuis 8 ans les journées « bonheur contre le cancer » à Castelnau-Montratier dans le Lot, dans le but de soutenir une cause et de collecter des dons pour la lutte contre le cancer. Ces journées festives réunissent les habitants de la région autour de diverses activités conviviales telles que des jeux, des randonnées cyclistes et des barbecues.

Une distribution des fonds pour lutter contre le cancer

Les fonds récoltés sont redistribués entre plusieurs organismes impliqués dans la lutte contre le cancer, tels que l’Oncopole de Toulouse et le comité de la ligue contre le cancer du Tarn et Garonne et du Lot. L’association joue également un rôle important en établissant des liens entre les zones rurales et la médecine spécialisée, et en permettant de désacraliser les milieux médicaux pour susciter le courage de demander un deuxième avis ou simplement sensibiliser au dépistage.

Des résultats encourageants et un prolongement de l’aventure prévu

Au cours des 8 dernières années, Phil’Anthrope a réussi à collecter 218 500€, permettant de devenir une aide de proximité pour lutter contre le cancer en milieu rural. L’association souhaite prolonger l’aventure et poursuivre son engagement auprès des populations rurales touchées par le cancer.

source originale : france3-regions.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA