Cancer: Nouveaux espoirs grâce à l’immunothérapie et vaccins – Congrès ASCO à Chicago

Actuellement en cours à Chicago, États-Unis, le congrès de la Société Américaine d’Oncologie Clinique (ASCO) rassemble les plus éminents experts en cancer jusqu’au 6 juin. Les débats sont centrés sur l’optimisme suscité par les vaccins contre le cancer, qui sont actuellement en phase de nombreux tests cliniques.

Depuis plus d’une décennie, l’immunothérapie représente un progrès important dans la lutte contre le cancer. Cette approche cible spécifiquement les cellules tumorales, contrairement à la chimiothérapie qui affecte également les cellules saines. L’immunothérapie a pour objectif de stimuler le système immunitaire du patient afin qu’il combatte lui-même les tumeurs. Il s’agit d’injecter un anticorps qui mettra en relation les cellules immunitaires et les cellules cancéreuses, ces dernières étant alors détruites. Les immunothérapies deviennent de plus en plus abouties au fil des années.

Diverses approches en cours d’étude

Depuis 2011, les scientifiques travaillent sans relâche pour améliorer une thérapie appelée ADC, qui combine des anticorps et des médicaments. Jean-Yves Blay, directeur du Centre Léon Bérard de Lyon et président de la Fédération Unicancer, explique : « Ce sont des anticorps qui ont été modifiés, sur lesquels on a greffé un médicament de chimiothérapie ». Injecté par voie intraveineuse, l’anticorps va se fixer spécifiquement sur les cellules tumorales et y faire pénétrer la chimiothérapie. De nombreuses pistes sont explorées, mais les progrès significatifs restent limités.

Un autre axe de recherche concerne les vaccins thérapeutiques, une stratégie soutenue par le laboratoire américain Moderna.