Canal du Midi : grève des éclusiers suspendue, navigation à nouveau possible !

Deux jours durant, les ouvriers audois des Voies Navigables de France ont cessé le travail, usant de la grève pour faire entendre leurs revendications. Finalement, ils ont obtenu une victoire notable. Leurs requêtes ont été entendues, leurs désirs exaucés, et les employés ont pu retrouver leur poste. Le trafic fluvial peut ainsi reprendre son cours entre Castelnaudary et Carcassonne, offrant un soulagement non seulement pour les travailleurs, mais également pour les nombreux plaisanciers et touristes qui aiment à voguer tranquillement sur les eaux intérieures. Nul doute que cette nouvelle réjouira nombre de personnes, impatientes de découvrir ou de redécouvrir la beauté du paysage fluvial dans le sud de la France.

Reprise du travail aux Voies Navigables de France après une grève de 48 heures

Les raisons de la grève

Après 48 heures de grève, les employés audois des Voies Navigables de France ont obtenu gain de cause. La circulation fluviale a pu reprendre entre Castelnaudary et Carcassonne. Cette grève avait pour motif le paiement d’indemnités plus élevées et l’amélioration de leurs conditions de travail.

La raison de cette colère de la part des agents était due aux ratés dans le système d’automatisation des écluses entre celles de Guillermin et de Tréboul. Les employés ont également réclamé une reconnaissance plus importante de leur travail et la création de postes titulaires.

L’accord trouvé après des négociations

Après une entrevue et des négociations avec la direction de VNF, un accord a finalement été trouvé. Les employés ont obtenu satisfaction et ont pu reprendre leur travail sans plus de difficultés.

Cette victoire est une bonne nouvelle pour les touristes et plaisanciers qui pourront maintenant reprendre leur navigation sur le Canal du Midi. En été, en moyenne 700 bateaux par mois passent les différentes écluses, ce qui représente 20 à 25 ouvertures et autant de fermetures chaque jour par ouvrage.

La reprise du trafic fluvial

Grâce à cette reprise du trafic fluvial, les habitants des régions de Castelnaudary et de Carcassonne pourront bénéficier de leurs activités aquatiques favorites sans encombre. Les touristes pourront également continuer à découvrir le Canal du Midi, l’une des attractions phares de la région.

En conclusion, la grève des employés audois des Voies Navigables de France a été couronnée de succès. Les employés ont obtenu satisfaction et la circulation fluviale a pu reprendre après des négociations avec la direction. Les raisons de la colère des agents étaient liées au paiement d’indemnités plus élevées, à une reconnaissance accrue de leur travail et à la création de postes titulaires. La reprise de la navigation est une bonne nouvelle pour les touristes et les habitants de la région.

source originale : france3-regions.francetvinfo.fr